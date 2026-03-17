ACIPAYAM MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

T.C.

ACIPAYAM KAYMAKAMLIĞI

(Milli Emlak Şefliği)

İLAN

1. SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALA İLİŞKİN TABLO

SIRA

NO İLÇESİ MAHALLESİ CİNSİ ADA

NO PARSEL

NO YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) HAZİNE

PAYI İMAR DURUMU FİİLİ DURUMU TAHMİNİ BEDELİ

(TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE

TARİHİ İHALE

SAATİ 1 Acıpayam Akşar Ham Toprak 249 1 8.984,62 Tam Plan Dışı Taşınmaz üzerinde Hazineye ait muhtelif sayıda orman emvali ğaç vardır. 5.500.000,00 550.000,00 31.03.2026 15:00



1- Yukarıdaki tabloda bilgileri yer alan taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle satış ihalesi tablonun ilgili sütununda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2 - İhale, Acıpayam Kaymakamlığının 2. Katındaki Milli Emlak Şefliğinde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

3- İhaleye katılabilmek için isteklilerin; aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, İkametgâh Belgesini ve geçici teminata ilişkin belgeyi, Tüzel Kişilerin ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.

4- Ayrıca, Geçici Teminat tutarları mülga Acıpayam Malmüdürlüğü’nün T.C. Ziraat Bankası Acıpayam Şubesinde TR66 0001 0000 8900 0010 00 5325 IBAN numaralı hesabına yatırılabileceği gibi Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektupları kabul edilmektedir. Bankalardan veya Özel Finans Kurumlarından hesaba para yatırma, havale, EFT gibi yollarla yapılan ödemelerin teminat olarak kabul edilebilmesi için ihale tarihinden en az 1 (bir) gün önce bu işlemin gerçekleşmesi gerekmektedir.

5- İsteklilerin, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını ihalenin başlama saatine kadar ilgili İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri veya ihalenin başlama saatine kadar ilgili İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

6- Taşınmazın ihale bedeli üzerinden azalan oranlı döner sermaye ücreti alınacaktır. Döner Sermaye ücreti hesaplaması şartnamelerde açıklanmıştır.

7- Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar Katma Değer Vergisinden ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.

8- Talep edilmesi halinde taşınmazların satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür. Ayrıca, taşınmazın satış bedelinin peşin olarak ödenmek istenmesi halinde bu bedele %20 indirim uygulanacaktır.

9- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz görülebilir.

10 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden, Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.denizli.csb.gov.tr

internet adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur. 11 /03/2026

