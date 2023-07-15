ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 .Abana Belediyesi envanterinde kayıtlı, İş Makinası Konkasör (Taş Kırma ve Eleme Tesisi) satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun

2.45. maddesi hükmüne göre açık teklif suretiyle yapılacaktır.

3. Satış Muhammen Beledi kdv hariç 2.175.000,00TL olup, Geçici Teminat 65.250,00TL’dir.

4. İhale 28.07.2023 Cuma günü saat 14:15’te Abana Belediye Encümen Huzurunda Toplantı Salonunda Yapılacaktır.

5. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6. İhale Doküman Satış Bedeli 1.000,00TL karşılığında belediyemiz tahsilat servisinden alınacaktır.

7. İhale ile ilgili giderler (vergi, resim, harç, ilan reklam giderleri vb. giderler) ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.

8. İhale doküman bedeli ve kesin teminat en geç ihale günü 28.07.2023 tarihinde saat 12.30'a kadar yatırılması ve ihale dosyasının hazır bulundurulması gerekmektedir.

9. İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

Gerçek Kişiler İçin;

T.C Kimlik Fotokopisi, b. Geçici Teminat Makbuzu, c. Yerleşim Yeri Belgesi, d. Belediyemize Vadesi Geçmiş Herhangi Bir Borcu Olmadığına Dair Belge e. İhaleye Şartnamesi Doküman Alındı Belgesi. f. Vekaleten Katılacaklar İçin, Noter Tasdikli Vekaletname,

Şirket Olarak Katılacaklar için;

2. T.C Kimlik Fotokopisi, (Şirket Yetkililerine Ait) b. Geçici Teminat Makbuzu, c. Yerleşim Yeri Belgesi, (Şirket Yetkililerine Ait) d. Ortak Katılacaklar için, Ortaklıkları Belgeleyen Noter Tasdikli Vekaletname, e. Vekaleten Katılacaklar İçin, Noter Tasdikli Vekaletname, f Şirket Olarak Katılacaklar İçin Ticaret Sicil Gazetesi İlan Örneği, veya noter tasdikli sureti, g. Şirket Müdürü veya Şirket Yetkilisi Olduğuna Dair Belge, h. Şirket Yetkililerine Ait Noter Tasdikli İmza Sirküleri, i. Şirkete Ait Ticaret Odası Kayıt Belgesi. J. Belediyemize Vadesi Geçmiş Herhangi Bir Borcu Olmadığına Dair Belge, k. Tüzel Kişilik Adına İhaleye Katılacak veya Teklifte Bulunacak Kişilerin Tüzel Kişiliği Temsile Yetkili Olduğunu Gösterir Belge, l. İhaleye Şartnamesi Doküman Alındı Belgesi,

#ilangovtr Basın no ILN01860134











