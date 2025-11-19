5 OCAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

5 Ocak Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı veya unvanı, vergi / TC. kimlik numarası yazılı mükellefler adına düzenlenmiş bulunan 2 No.lu vergi ceza ihbarnameleri , posta ve/veya memur eliyle ilgililere tebliğ edilememiştir. Bu nedenle 213 Sayılı V.U.K.’nun 104. maddesine istinaden, ilan tarihinden başlayarak (ilan yazısının vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilir ) bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bil vekale müracaat etmeleri ve yahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu İLAN OLUNUR - ADANA