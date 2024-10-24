41 İNCİ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE MERKEZİ

Güncelleme Tarihi:
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
41'İNCİ BKM.FB.MD.LÜĞÜ AR-GE MERKEZİ MSB BAĞLILARI
Kişisel Koruyucu Donanım Malzemeleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/1415903
1-İdarenin
a) Adı
:
41'İNCİ BKM.FB.MD.LÜĞÜ AR-GE MERKEZİ MSB BAĞLILARI
b) Adresi
:
İstasyon Mah. Şehitler Cad. No: 68 41'inci Bkm. Fb. Müd. Ar-Ge Merkezi 34940 Tuzla / İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası
:
02163951015 - 02164464696
ç) İh. dokü. görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği int. say.
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2- İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
Kişisel Koruyucu Donanım Malzemeleri
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
7 Kısım 93 Kalem
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğü Ar-Ge Merkezi Tuzla / İSTANBUL
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Alıma konu malzemeler sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 15 (Onbeş) takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. Erken teslim kabul edilebilecektir.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşme tarihini takip eden ilk günden itibaren başlanacaktır.
|3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
21.11.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğü Ar-Ge Merkezi İhale Komisyon Başkanlığı (Tuzla / İSTANBUL)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın no ILN02109906