2. İ L A N T.C. BAKIRKÖY 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. BAKIRKÖY 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/1122 Esas19/07/2023 Konu : Gaiplik İlanıTAHA ÜLGEN'in mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan gaipliğine karar verilmesi istenen NURSEL ÜLGEN'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 3 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09/11/2023 GAİP TC KİMLİK NO : 16816894788
ADI SOYADI : NURSEL ÜLGEN
BABA ADI : HEDİYATULLAH
ANA ADI : ESMA
DOĞUM TARİHİ : 25/02/1976
DOĞUM YERİ : BİSMİL
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