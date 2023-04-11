10 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı TURGUT PEKDEMİR ile Davalılar AYŞE KÖSE, FATMA ARIKARSLAN, HAVANA GÖKSU, ORHAN KÖSE, OSMAN KÖSE, ŞAKİRE ÜNAL arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu; Mersin ili, Mezitli ilçesi, FındıkpınarıKöyü, Fetilli Mahallesi, Akarca Güzlesi Mevki, 109 ada, 116 parselde kayıtlı bulunan doğusu ve güneyi yol, kuzeyi koyak olan 250 m2'lik taşınmazın, kazandırıcı zaman aşımı zilyetliğine ilişkin, Cafer ve Fatma oğlu, 15/01/1950- Bağlum doğumlu, davacı Turgut Pekdemir adına tapuya tescili için TMK'nın 713. Maddesi gereğince tescil davası açılmış bulunduğundan;

Bu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yukarıda yazılı Mahkeme ve dosya numarası üzerinden Mahkememize itiraz etmeleri hususu ihtar olunup, aksi taktirde taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği hususu ilan olunur.

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