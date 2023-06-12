ADLİ YARDIMLIDIR* T.C. KARŞIYAKA 5. AİLE MAHKEMESİ

İLAN METNİ

Davacı , YASEMİN TOSUN ile Davalı , YILMAZ TOSUN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, davetiyenin usulüne uygun olarak tebliğ edilemediği, uyap üzerinden yapılan adres araştırmasında da sisteme kayıtlı adresinizin bulunmadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı YASEMİN TOSUN 21/12/2022 havale tarihli dava dilekçesinde " davalı ile 25/05/2022 tarihinde evlendiklerini, müşterek çocuklarının olmadığını, davalının evlilik birliğinin ilk gününden itibaren çalışmadığını, kendisine sen çalışacaksın para getireceksin dediğini, davalının evlilik birliği içerisinde sorumsuz davrandığını, davalıdan nafaka ve tazminat taleplerinin olmadığını, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek boşanmalarına karar verilmesini" talep eder dava dilekçesine “HMK'nun 122.md gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap verebileceğiniz, HMK'nun 128.md gereğince, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız” hususu Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı yerine geçerli olmak üzere "İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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