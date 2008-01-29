Renklerin gücü

KIRMIZI

Siz sert, cesur, enerjik,hırslı, tutkulusunuz. Kırmızı renge dokunduğunuzda seksüel bir pizzaya dokunmuş gibi olursunuz. Bu renk sizi sarıyorsa agresif ve vurucusunuz demektir. Ama yüksek egonuz aşk ateşinizi de söndürebilir. Kırmızı renk kan basıncını yani tansiyonu etkiler , kırmızı giymeniz veya bu rengin hakim olduğu bir ortamda bulunmanız tansiyonunuzu etkileyebilir. Aksiyon ve eylemleriniz yine bu rengin kontrolu altındadır,bu rengi seçtiğinizde yaşamı dolu dolu hisseder ve tüm zevkleri bir an önce peşpeşe yaşamak istersiniz, başarabilirsiniz de ama çok büyük bir yorgunluk hissedeceğinizi unutmayın. Kırmızıyı çok sık kullanıyorsunuz hazırlıklı olun ve hiç unutmayın ki sağlığınızı düzenli olarak izlemelisiniz. Yaşamda seçmiş olduğunuz dal veya işiniz için kırmızı önemli bir konsantrasyon rengidir, olayların derinine iner ve ayrıntıları kullanabilirsiniz ama bu rengin insanları için o an önemlidir. Geleceğe yönelik planlar yapmazlar ve tedbir almayı pek düşünmezler. Uyumlu olamaya çalışırlar.Ama aslında çevresindekiler onun için basmaktır ve onları itici güç olarak kullanırlar. Toplum ile ilgilidir, kırmızıyı seven insan ve bu insan gözlemlenmekten çok hoşlanır, önemli olan ilgi çekmesidir. Kırmızı çok sevilen ve gücü simgeleyen renktir; Kırmızı kullanıyorsanız sizbir savaşçısınız ve meydan okumaya bayılıyorsunuz.Ve siz bünyesi sağlıklı, iyimser ve yüksek ruhlusunuz aynen şeytan gibi ama kötülük için yaratılmış şeytandan söz etmiyorum, ilahi bir varlık olan şeytanı kasdediyorum. Seks dünyanız inanılmazdır; Kırmızı seksin simge rengidir. İnsanlarla ilişkiniz direkt ve dinamiktir. Liderlik güdüsü sizde doğal olarak vardır. Geleceğe yönelirken güvenlik önlemlerini so anda alırsınız, cesaretiniz çok ünlüdür, bu da kendinize olan güveninizi arttırır. Kırmızının müzikteki karşılığı DO notasıdır. Tercihiniz Pembe ise çocuksu bir kişilik verir, çabuk küser ve alınırsınız, size kötülük yapıldığında sadece acı acı gülümser ve yapılan kabalığı anlayıp hemen özür dilenmesini beklersiniz. Fakat dost, sıcak ve yardımseversiniz, hatta gücünüzü aşan yardımları dahi vaadedersiniz. Nazik, kibar ve vericisiniz. Eğer kırmızıyı sevmiyorsanız rahatınızı bozmak istemiyorsunuz demektir. Gerilim ve korkulara karşı deneyimlisiniz, hayal kırıklıklarından bıktığınız gibi barış ve güvenliğe öncelik veriyorsunuz. Fiziksel huzurdan çok ruhsal huzuru seviyorsunuz. Sonuç olarak gardrobunuzda ve çevrenizde daha çok koyu mavi ve nane yeşilini seçmelisiniz.

SARI



Sarı güneş ışığının ve altının rengidir; Zekayı,arsuları ve ruhsal gelişimi simgeler. Siz sarı rengi sevem bir olarak belkide büyük düşüncelerin ve umutların insanısınız. Büyük düşünürlerin ve ideoloji yaratıcıların favori rengi genelde sarıdır. Bu renk sıradanlığın dışında olmayı amaçlayan insanların rengidir. Farklılık getirir ve sizi ayrıcalıklıyapar. Sarı rengi seviyorsanız bilin ki,bu renk kendinize güvenmenizi kırmızıdan çok size sağlar. Düşüncelerinizçoğu zaman yoğundur ve büyük planlar yapmayıp hep sürdürüsürsünüz.Siz başarılı olmak için başkalarından daha fazla avantajlara doğal olarak sahipsiniz. Sosyal,etkileyici ve iletişimcisiniz. Eğer sizi portakal rengini seviyorsanız kolay dost olursunuz, her zaman tebessüm ederek teşekküre hazırsınız, küçük diyaloglarla etkili ve olumlu sonuçlar almayı becerebilirsiniz. Büyük hayalleriniz var demiştim, bu nitelik aşk yaşamınıza da yansır ve bir ömür boyu sürse de hayalinizdeki eşi ve aşkı bulamazsınız. Bunu farkında olduğunuz için de hem arayışınızı sürdürür hem de bulamayacağınızı bilirsiniz. Siz bir politikacı olarak doğdunuz, bunu her zaman anımsayın. Başarılarınız garantidir, mesela bir seçime girseniz kesin oylarınız hep vardır. Sizinle çalışmak zevktir ve sizinle çalışmak isteyenler çoktur ve hep vardır. Sıcacık gülümsemeniz insanların kalbini ısıtır ve onları rahatlatır. Siz yaşam ve güven dolusunuz. Organizesiniz, işinizin ehlisiniz ama temponuz düşüktür. Altın rengi ise yüksek idealler için uygundur ve sağlığı simgeler. Güç katar. Herkesin güneşe ve güneşin rengine ihtiyacı vardır. Sarı rengi değerlendirirken daima bunu düşünün. Sarı ışın size yaşamı,sağlığı ve güzelliği getirir ama aynen güneşte yanmak gibi bu rengi de aşırı kullanırsanız aynen güneş yanığı gibi olursunuz. Belli zamanlarda ve bilhassa gün batımlarında veya geceleri kullanmanız olumludur. Ayrıca sarı renk çevrede yardım ve destek enerjileri sağlar, bu renk sayesinde daha çok desteklendiğinizi kısa zaman içinde görürsünüz. Eğer odanız sarı renkle döşenmiş ise, kendinizi sürekli enerjik ve güçlü hissedeceksiniz demektir. Sarının müzikteki karşılığı Mİ notasıdır.Portakal renginin ise RE notası. Sarı rengi sevmiyorsanız yaşamınızın çok parlak olması sizi rahatsız ediyor demektir, belki de rüyalarınız sık sık büyük güçler ve engelleyemediğiniz nedenler yüzünden yarım kalmış ve bozulmuştur; Yeniliklerden ve değişmelerden korkuyorsunuz. Şeker pembesi ve salata yeşilini renk olarak gardrobunuzda ve çevrenizde kullanmanız için seçebilirsiniz.

MAVİ



Deniz mavisini seven insan düzen ve disiplini de sever. Açık mavi ise, sakinleştirici ve huzur vericidir. Ruhsallığı ve duyarlılığı her an ortaya çıkabilir. Mavi gözlü insanlar genelde tahrik edici ve teşvik edicidir.Öte yandan onların duygularını anlayamazsınız, kendilerini davranışlarıyla ortaya koyarlar. Araştırmacılar mavi gözlü insanların olayların nedenlerini görme yönünde güçlü sezgilere sahip olduklarını söylerken mantık güçlerini kuvvetlerini de vurguluyorlar. Mavi gözlü insanlar gerçek bir strateji uzmanıdırlar, herşeyi önceden uzun uzun planlarlar. Yaptıklarından kolay tatmin olmazlar ve yeterli olup duracakları bir yer yoktur. Ekip çalışmalarına uygun ve çok yararlıdırlar ama onlara değer vermezseniz sizi o anda bırakıp giderler. Eğer maviyi ve mavinin tonlarını kullanan, seven biriyseniz sakin bir yaşamı seçmiş birisiniz. Size barış dolu, streslerden arınmış bir dünya gerekir, uyumlu çevreler ve sınırsız özgürlük için için herşeyinizi verebilirsiniz.Mavinin çok değişik tonlamaları farklı etkiler yaratır; Koyu Maviler örneğin Çivit ve Gece Mavisi yatıştırıcı ve sakinleştiricidir. Mavi genelde insanların rahatlamak için farkında olmadan, içgüdüsel olarak seçtikleri renktir. Mavinin müzikal notası SOL, Çivit mavisinin ise LA´dır. Bu rengin insanları çok çalışkan, sebatkar,iradeli,dikkatli ve gayretlidir. Mavinin insanları dostluk ilişkilerinde hızlı ve spontanedirler, o an tanıdıkları insanlarla hemen derin ve çokyakın dostluklar kuararlar. Eğer Maviyi seviyorsanız,seks güdüleriniz yüksektir, ama kırmızıyı kullanmak sizin için yararlı olacaktır. Unutmayın mavi inceliğin ve nezaketin rengidir.Mavi yaratıcılık,hayelcilik, zeka, ciddiyet, güvenilirlik ve idealizm getirir. Bu rengi seviyorsanız siz sadık, vefalı ve çokbilmişsiniz. Mavi renk günümüzde kesin olarak stres çözücüdür. Size soğukkanlılık, sükünet, olgunluk ve pozitif atmosfer getirir. Seks yaşamınızda eğer çok ateşli olmayan ama uzun saatler süren, soğukkanlı, ustaca ve etkisini günlerce sürdüren orgazmlar istiyorsanız odanızın ve yastık veya çarşaflarınızın mavi ve mavi tonlarda olmasını sağlayın.Mavi sizi dayanıklı kılacaktır. Eğer mavi rengi sevmiyorsanız değişimler sizin içindir. Bir iş konusunda veya özel yaşamınızda karar verirken hata yapmaktan çok korkuyorsunuz demektir. İlişkileriniz inançlarınızla bir bütündür ve ilişkilidir. Yaşamın köşeli ve sivri uçlarından kaçıyorsunuz belki de çok yara aldınız daha özenli, özgür ve barışçı yaşamak istiyorsunuz yani her insan gibi sakinliğe ihtiyacınız var ama mavi renk sizin bu yönünüzü daha çok ortaya çıkarabilir. Öyleyse daha çok parlak pembe ve elmas yeşilini renkleriniz olarak seçebilirsiniz.Çevrenizde ve gardrobunuzda bu renklerin olmasına özen gösterin.

YEŞİL



Araştırmalara göre yeşil gözlü insanlar çabuk tepki veren esnek insanlardır. İçgüdüsel olarak hemen o anda olayları değerlendirir ve yargılarlar, işte o ilk düşünceleri önemlidir.Çünkü genelde doğruyu bulurlar. Durup dururken ortada kaldıklarını sanırlar ama bu onlar için salt bir duygudur. Yeşil gözlü insanları bir düzene ve klasmana sokamazsınız, sizi her an şaşırtırlar. İnsan sevecen besleyici, onunla yaşamaktan zevk alırsınız,sizezevk verir, kendinizi sıcak bir günde ulu bir meşenin altında serin bir gölgede bulursunuz. Bilimsellik, sevecenlik, maceraperestlik, yenilikçilik sizin özelliklerinizdir. Özellikle doğa yeşili; uysal, etkili, ruhsal, gizemli ve duyarlı olmanızı sağlar. Yeşilin müzikteki notası FA´dır. Yeşil biliyorsunuz doğanın veya doğal canlılığın rengidir. Saygı uyandıran, dikkat çeken bu renk aynı zamanda bağımsızlığı simgeler; kalıplardan kurtulmayı ve gelenekleri yenilemenin gereğini anlatır. Yeşili seven biriyseniz size en yakın rahatlatıcı renk mavi olacaktır. Mavi-Yeşil renkler yaratıcıdır. Moda, Gastronomi sanatı ve Dekerasyon için Mavi-Yeşil renkleri sevmeniz önemlidir. Bu renkleri seven ve bu konularla ilgilenen başarılı olacaktır. Gücünüzü ve yeteneklerinizi biliyorsunuz, tavır ve eylemleriniz titizdir. Belki de yaşamsal deneylerinizin sonuçlarını ve kişisel güvenliğiniziömrünüzün ilk yıllarında alacaksınız. Eğer siz bir kadınsanız duygusallığınız olağanüstüdür ve sezgileriniz genelde hep doğruyu gösterir. Zarif ve espiritüelsiniz ama bilgiçlikten hoşlanıyorsunuz.

Evinizi dekore ederken canlı çiçeklerin çokluğu ve arzulanması aslında yeşile olan ihtiyaçtan kaynaklanır. Bu rengin hakim olduğu odalarda hele yatak odanızsa çok daha rahat uyursunuz ama odanıza canlı çiçek koymayın, çünkü siz uyurken bitkiler biliyorsunuz karbondioksit yayarlar. Onların yerine yapay yeşilleri, yeşil kumaşlı eşyaları veya yeşil ve yeşil tonda boyanmış duvarları tercih edin. Eğer yeşil ve tonları sizi rahatsız ediyorsa bu renkle kendinizi yalnız ve agresif hissediyorsunuz. Başkalarının sizin başarılarınızı ve atılımlarınızı negatif olarak etkileyecekleri korkusu içinizde uyanıyor. Yapınızdaki doğal kıskançlığı bu renk daha çok ortaya çıkarıyor. Sorunlarınızı psikolojik olarak çözmek ve etkili olmak istiyorsanız güneş sarısı ve altın renklerini seçebilirsiniz; Arada bir kahverengiyi deneyin ve çevrenizde biraz da denizci mavisini bulundurun. Bu renklerin çevrenizde ve gardrobunuzda bulunması sizi olumlu etkileyecektir.

MOR



Mor duygu rengidir, çok özel bir renktir, mistik bir yücelik getirir ve metafizik gücü simgeleştirir. Mor imparatorlukların, dinlerin, ölümün, cazibenin ve sevginin sembol rengi olarak yüzyıllar boyu kullanılmıştır. Mor rengi mistikler, büyük sanatçılar, düşünürler, toplumları düşünce ve ideallerle yönlendirenler tarafından seçilir ve kullanılır. Büyük, ölümüne ve çok özel aşklar mor rengin aşklarıdır. Onlardan sürekli mor renk yayılır. Bu renk nedeni anlaşılmaz bir bütünlük ve birlik sağlar çünkü bu gizemli gücün önünde mor bir sis ve buğu vardır. Müzikte mor rengi veren nota Sİ´dir. İstemediğiniz sorumluluklar sizin için çekilmezdir, bu duruma zorunlu olarak düşerseniz asla mutlu olamazsınız. Çevrenizde bu rengi yayan bir ortam bir şekilde muhakkak olmalıdır. Yoksa yaşama küsebilirsiniz. Siz zor karar veren ve aslında çevreye yani sıradanlığa uyumsuz birisiniz. Bu da ayrıcalığınızdır. Bütün yeni çağ aktiviteleri başta astroloji olmak üzere, parapsikoloji, kristaller ve ruhsal şifa sizin için doğal ve uygun konulardır. Eflatun seçilmiş ve mükemmelliyetçi bir renktir, seçilmişler içindir. Manevi enerjiyi simgeler, ruhsal yetenekleri geliştirir, sır küpü olmanızı sağlar. Zeka düzeyinizi arttırır. Mavinin ve kırmızının karışımı olan mor size korunma güdüsü sağlar, kendinizi sanki sağlam bir kalkanın arkasında gibi hissedersiniz. Bu renk kokteyli sizi sakinleştireceği gibi aynı zamanda da uyarıcıdır. Örneğin bu renklerin yani mavi tonların ve kırmızının yani morun hakim olduğu odalarda sevişmeyi deneyin; Göreceksiniz ki çok şey farklı olacaktır. Mor renk size güç verir, yeteneklerinizi pozitif olarak etkiler. Konsantrasyonu arttırır aynı zamanda da meditasyon için çok uygun bir renktir. Mor renkli bir ışığın veya enfrarruj bir lambanın yandığı odada oturup kendinizi dinlemeniz ve sizi yoran düşünceleri yarım saat için olsa da kafanızdan atmanız tahmininizden öte sizi dinlendirecek ve sakinleştirecektir. Yalnız şunu hiç unutmayın, bu renk sizi ancak rahatsız etmediği sürece kullanmalısınız; Bunun göstergesi ise uykularınızdır. Mor renk sizi rahatsız ediyor ve sevmiyorsanız sizi korkutan güçler demektir; Beklenmedik tehlikeler düşlüyorsunuz ve ani süprizlerden korkuyorsunuz. İlişkilerinizin daima dengeli dozunda olmasını istiyorsunuz; Çok sıcak ve çok soğuk ilişkiler size göre değil. Kendinizi dengelemek için çevrenizde ve gardrobunuzda çimen yeşili ve pembe renkleri bulundurun.

SİYAH



Siyah yalnızlığın rengidir. Gizemli görünmekten hoşlanır, siyahı seven insan sürekli olarak en büyük sırları bilen kişi olmanın gayreti içindedir. Eğer siyahı seviyorsanız siz kadere aldırmayan karşı birisiniz. Öte yandan da süper bir demogog ve ikna edicisiniz; Mantığınıza kimse kolay direnemez; Muhakkak bir şekilde derdinizi veya düşüncenizi anlatırsınız. Dikkat edin siyah dengenin, hazır olmanın ve kendine hakim olmanın rengidir. Aynı zamanda da bilgeliğin ve yıkıp yeniden yaratmanın... Eğer aşkta aldanmışsanız ki siyah renk aşkda aldanmayı da simgeler, bilin ki yaşama karşı çok cesur ve korkusunuz ve başınıza gelen dertleri dahi siz yönlendirirsiniz. Hissettikleriniz çok zengindir ve duygusallığınız inanılmaz biçimde farklı olabilir. Siz güçlü, alıcı, disiplinli, özgüvenli ve kudretlisiniz. Siyahın yakınında bulunan gri ne gerilimi, ne de süküneti simgeler ancak kaçışı simgeleyebilir. Eğer renk seçiminizde, listenin başında gri varsa, siz herşeyin önüne bir duvar çekmek istersiniz. Dışardan gelen etkiler bu duvar tarafından engellenmelidir ve korunmalısınız. Olayları uzaktan kumanda ile kontrol etmek istersiniz; Yerinizden kalkıp savaşmak sizin için zor ve hatta imkansız bir eylemdir.

Gri zor ve karamsar bir renktir kolay rahat ettirmez. İçe kapanıklık ve acıya katlanmak hatta acıdan zevk almak bu rengin etkileri içindedir.



BEYAZ



Beyaz parlak ve ihtişamlıdır; Beyaz rengin bulunmadığı bir duygu düşünülmez. Beyaz kişisel değildir ve bazı insanlar için sıkıcıdır. Geleneksel olarak beyaz saflığı, temizliği ve el değmemişliği simgeler, bilindiği gibi de bakireliğin sembolüdür. Renk testlerinde tepki uyandıran bir renk olarak pek beyaza raslanmaz. Bu rengi seçen insanların doğasında tepkisizlik ve sessizlik vardır, uzmanlar beyazın hak ve adalet rengi olduğunu belirtiyorlar. Beyaz öncelikle bilinmeli ki, tüm renklerin bütünüdür ve içinde bütün renklerin, anlamlarını ve güçlerini taşır. Fakat yanısıra da deneyimsizliği ve acemiliği de anlatır. Gerek beyaz gerekse de siyah insan denen varlığın toplam yaşam gücünü gösterirler. Gelinliklerin ve gelin odalarının beyaz olmaları saflığın ve bakireliğin simgesi olduğu kadar, aynı zamanda da yeni başlangıçların, geçmişin unutularak herşeye yeniden başlamanın göstegesidirler. Beyaz için fazla söylenecek söz yok demin dediğim gibi beyaz tüm renklerin bir sentezi ama gizem dilindeki temel anlamı saflık ve deneyimsizliğin yanısıra içinde bilgeliği ve sonsuzluğu bulundurması yani iki ucu hem saf, lekesiz, hem de yaşam ve ölümün tüm bilgisine sahip. Öyleyse beyazı yaşamınızda kullanıyorsanız, ya kendinizi saf, çocuksu, deneyimsiz ve sığınacak yer arıyor gibi göstermek istiyorsunuz, ya da siz bilginize, ruhsal ve maddi gücünüze haddinden çok fazla güveniyorsunuz. Öylesine ki, karşınızda kimseni durmasına tahammül edemiyorsunuz. Dikkatli olun ve beyaz rengi kullanırken iyi düşünün. Beyaz rengi sevmiyor ve kullanmıyorsanız deneyimsizlik ve gösteriş sizi rahatsız ediyor, hatta korkutuyor. Yaşamınızı doğal duygularla yaşamak amacındasınız. Birşeyin değişmesinden rahatsızlık duyuyor ve yenilikleri merak etmiyorsunuz. verengi toprağın rengidir.