Renkler ve kiÅŸiliÄŸiniz

refid:11391887 iliÅŸkili resim dosyasÄ±

23 aralÄ±k - 1 ocak kÄ±rmÄ±zÄ±

2 ocak - 11 ocak turuncu

12 ocak - 24 ocak sarÄ±

23 ocak - 3 ÅŸubat pembe

4 ÅŸubat - 8 ÅŸubat mavi

9 ÅŸubat - 18 ÅŸubat yeÅŸil

19 ÅŸubat - 29 ÅŸubat kahve

1 mart - 10 mart turkuaz

11 mart - 20 mart bej

21 mart siyah

22 mart - 31 mart mor

1 nisan - 10 nisan lacivert

11 nisan - 20 nisan gÃ¼mÃ¼ÅŸ

21 nisan - 30 nisan beyaz

1 mayÄ±s - 14 mayÄ±s mavi

15 mayÄ±s - 24 mayÄ±s altÄ±n

25 mayÄ±s - 3 haziran krem

4 haziran - 13 haziran gri

14 haziran - 23 haziran kestane

24 haziran gri

25 haziran - 4 temmuz kÄ±rmÄ±zÄ±

5 temmuz - 14 temmuz turuncu

15 temmuz - 25 temmuz sarÄ±

26 temmuz - 4 aÄŸustos pembe

5 aÄŸustos - 13 aÄŸustos mavi

14 aÄŸustos - 23 aÄŸustos yeÅŸil

24 aÄŸustos - 2 eylÃ¼l kahve

3 eylÃ¼l - 12 eylÃ¼l turkuaz

13 eylÃ¼l - 22 eylÃ¼l bej

23 eylÃ¼l zeytin yeÅŸili

24 eylÃ¼l - 3 ekim mor

4 ekim - 13 ekim lacivert

14 ekim - 23 ekim gÃ¼mÃ¼ÅŸ

24 ekim - 11 kasÄ±m beyaz

12 kasÄ±m - 21 kasÄ±m altÄ±n

22 kasÄ±m - 1 aralÄ±k krem

2 aralÄ±k - 11 aralÄ±k gri

12 aralÄ±k - 21 aralÄ±k kestane

22 aralÄ±k nefti

: Åžirin ve sevgi doludur. Her zaman aÅŸÄ±k olmasÄ±nÄ± sever. Genellikle neÅŸeli ve hareketlidir ama arada mutsuz olduÄŸu anlarda yokdeÄŸildir. Ä°nsanlarla iyi iliÅŸkiler kurar, Ã§ekingenlik yapmaz.Â Â Â Â Â Â ÂÂ Â ÂGizemli, Ã§ekici, anlayÄ±ÅŸlÄ±, insanlarÄ± etkilemeyi seven, asla bencil olmayan bir yapÄ±sÄ± vardÄ±r. ArkadaÅŸlarÄ± arasÄ±nda oldukÃ§a popÃ¼lerdir. GÃ¼nÃ¼nÃ¼n nasÄ±lÂ geÃ§eceÄŸi belli olmaz, Ã§Ã¼nkÃ¼ psikolojik durumu Ã§ok Ã§abuk deÄŸiÅŸir.Â Â Â Â Â Â Â Â Â ÂYarÄ±ÅŸma ruhuna sahip ve sportiftir. Kaybetmeyi asla sevmez ve Ã§oÄŸunlukla neÅŸelidir. GÃ¼venilir ve dÄ±ÅŸa dÃ¶nÃ¼ktÃ¼r. AÅŸkÄ± dikkatlice seÃ§er, ancak Ã§abuk aÅŸÄ±k olmaz. DoÄŸrusunu bulmak iÃ§in uzun sÃ¼re beklemeyi tercih eder.Sakindir, ama hemen strese girebilir. Ä°liÅŸkilerinde kÄ±skanÃ§tÄ±r, kÃ¼Ã§Ã¼k ÅŸeylerden mÄ±zmÄ±zlanÄ±r. Sezgileri gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r ve Ã§alÄ±ÅŸkandÄ±r, bencilliÄŸi hiÃ§ sevmez. AyrÄ±ca merhametlidir. ArkadaÅŸlarÄ± iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ fedakarlÄ±ÄŸÄ± yapar.Zevklidir, gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼ne Ã§ok Ã¶nem verir; materyalist de denebilir. HayatÄ± ve kariyeri iÃ§in Ã§ok ve dÃ¼zenli Ã§alÄ±ÅŸÄ±r. Ekonomiktir. Gereksiz risklere girmez. Liderlik, ruhunda vardÄ±r. ArkadaÅŸ edinmekte Ã¼stÃ¼ne yoktur.Hayal gÃ¼cÃ¼ yÃ¼ksektir. Bu yÃ¼zden orijinal fikirleriyle Ã¼nlÃ¼dÃ¼r. UtangaÃ§, hÄ±rslÄ±, gururlu, kendine gÃ¼venen ve yeni deneyimlere aÃ§Ä±k bir Ã¶zelliÄŸi vardÄ±r. Kolay Ã¶ÄŸrenir. Ã‡apkÄ±nlÄ±klarÄ± yÃ¼zÃ¼nden aÅŸk hayatÄ± biraz karÄ±ÅŸÄ±ktÄ±r.Ã‡ekici, hayat dolu, dost canlÄ±sÄ±dÄ±r. Hayal gÃ¼cÃ¼ fazlasÄ±yla yÃ¼ksektir. DuygularÄ±nÄ± asla gizlemez, bazen bencil olur. BaÅŸkalarÄ±nÄ±n gÃ¼nÃ¼nÃ¼ aydÄ±nlatÄ±r, doÄŸru sÃ¶zÃ¼ doÄŸru yerde sÃ¶yler.Tutkulu ve hÄ±rslÄ±dÄ±r. Bu yÃ¼zden Ã§abuk kÄ±skanÄ±r ve her ÅŸeye kolay tepki veremez. Asil bir ruhu vardÄ±r, takdir etmeyi de bilir. Bazen kendini diÄŸer insanlardan farklÄ± ve Ã¼stÃ¼n gÃ¶rÃ¼r.Â Her ortama ayak uydurur, kolaylÄ±kla yeni insanlarla tanÄ±ÅŸÄ±r. Zarif, lÃ¼ksÃ¼ seven, kendine gÃ¼venen, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na dÃ¼ÅŸkÃ¼n, kararlÄ±, sabÄ±rsÄ±z ve baÅŸkalarÄ±nÄ± yÃ¶nlendiren bir tiptir. HayatÄ±nÄ±n tek ve gerÃ§ek aÅŸkÄ±nÄ± bekler.SaÄŸlam yaratÄ±lÄ±ÅŸlÄ±, cesur, gÃ¼Ã§lÃ¼, baÄŸÄ±msÄ±z ve giriÅŸkendir. AcÄ±ma duygusu pek yoktur. Bir karar almadan evveli uzunca bir sÃ¼re dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r, ayaklarÄ±nÄ± yere saÄŸlam basar. AÅŸkÄ± da farklÄ± yaÅŸamayÄ± sever.Â Neyin doÄŸru neyin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu bilir. NeÅŸeli, adil ve dÄ±ÅŸadÃ¶nÃ¼ktÃ¼r. Ä°nsanlarÄ± etkilemeye Ã§alÄ±ÅŸmaz. Ã‡ok kolay huzursuzluÄŸa kapÄ±lÄ±r. Ä°liÅŸkilerinde hassastÄ±r, bu yÃ¼zden aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± bulmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§eker.Sakin ve yumuÅŸak mizaÃ§lÄ±dÄ±r. Åžiddeti sevmez, kavgadan her zaman uzak duru. Yerine gÃ¶re davranmasÄ±nÄ± ve konuÅŸmasÄ±nÄ± iyi bilir. Hassas, nazik ve neÅŸelidir. KÄ±skanÃ§lÄ±ktan hoÅŸlanmaz. Adalet duygusu geliÅŸmiÅŸtir.Her zaman yapabileceÄŸinin en iyisini yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±r. DiÄŸer insanlarÄ± korumayÄ± ve onlara yardÄ±m etmeyi sever. Ancak zaman zaman olumsuz dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere sahiptir. Masallardaki gibi bir aÅŸk ister.Â Hareketli ve sportiftir. BaÅŸkalarÄ±nÄ± kendine yaklaÅŸtÄ±rmaz, kimseyle kolay kolay yakÄ±nlÄ±k kurmaz, kuramaz. Ancak buna raÄŸmen Ã§abuk aÅŸÄ±k olur. AteÅŸi de Ã§abuk sÃ¶ner. Ä°deal olanÄ± bulana kadar da arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼r.Â AbartÄ±sÄ±z, mÃ¼ÅŸfik, cÃ¶mert ve tatlÄ± bir tiptir. Ä°nsanlara gÃ¼venir, iliÅŸkilerde Ã¶nder olma ruhuna sahiptir. Asla altta olmayÄ± sevmez. BaÅŸkalarÄ± iÃ§in karar vermeye bayÄ±lÄ±r. Romantik bir aÅŸk arar.Kendine fazla gÃ¼venmeyen, gerektiÄŸi zaman cesur olabilen bir yapÄ±ya sahiptir. Artistik bir doÄŸasÄ± vardÄ±r ve aÅŸÄ±k olmayÄ± sever. Kalbinin sesini dinlemek yerine mantÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullanmayÄ± tercih eder.Â Zeki, gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸÄ±msÄ±z ve ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilen biridir. Sosyal olmayÄ± sever, ancak baÅŸkalarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden kendi bildiÄŸinide yapmaktan kaÃ§Ä±nmaz. Espriden anlar. AkÄ±llÄ± ve pratik olmasÄ±na raÄŸmen tembelliÄŸi de sever.Lacivert= Dikkat Ã§ekici, zevkli, yaÅŸamayÄ± seven ve hayata baÄŸlÄ± bir tiptir. Genellikle yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸe konsantre olmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§eker. AÅŸkta duygusal, hassas ve tutkulu olabilir. Birisine kÄ±zdÄ±ÄŸÄ± zaman Ã§ok zor affeder.Turuncu= SorumluluÄŸu ve uyumlu iliÅŸkiler kurmayÄ± sever. Bir ÅŸeye ulaÅŸmak iÃ§in Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±r, rekabetÃ§idir. ArkadaÅŸlÄ±k konusunda kimseye gÃ¼venmez, ancak doÄŸru insanÄ± bulunca ona sonsuza kadar gÃ¼venebilir.Turkuaz= DuygularÄ± aniden ve kolay deÄŸiÅŸebilir. Genellikle yalnÄ±zdÄ±r. Seyahat etmeyi sever. SadÄ±k ve iyi bir dinleyicidir, fakat anlatÄ±lanlara kolay inanÄ±r. AÅŸkÄ± bulmak ona gÃ¶re zordur, aÅŸk yÃ¼zÃ¼nden Ã§ok kolay incinebilir.