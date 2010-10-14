Reiki Nedir?

Kanji Japonca’sı olan iki kelimeden oluşur. Rei: her yerde var olan – Ki: ruhsal yaşam enerjisi demektir. Tam sözlük anlamı olarak çevirdiğimizde “her yerde varolan ruhsal yaşam enerjisi” demektir.



Reiki üstatlarından bayan Takata “Evrensel Yaşam Enerjisi” olarak tercüme etmiştir. Çoğunluğun kabul ettiği tanım budur.



Reiki, doğası gereği ruhsal bir çalışma olmasına rağmen, hiçbir dine ya da inanca bağlı değildir. Uygulaması çok güçlü olan ruhsal bir deneyimdir. Aynı zamanda, uygulayıcılarda psişik duyuları güçlendirir, ruhsal farkındalığın artmasını sağlar.



Reiki’yi öğrenmek kişinin entelektüel kapasitesine bağlı değildir. Öğretmenden öğrenciye inisiyasyon denilen bir yöntemle kolaylıkla aktarılır. Uzun süren uygulamalar ya da değişik ruh halleri gerektirmez. Reiki, kişinin yeteneklerine dayanmayan, şifanın saf halidir. Bu nedenle herkes kolaylıkla öğrenebilir. Uygulama bir kere öğrenildikten sonra ömür boyu kullanılabilir. Hem kendinize hem başkalarına kullanılabilir olması avantajlarından biridir.



Alternatif Tıp bilgileri içinde anılmasına rağmen alternatif bir tıp yöntemi değildir. Tıbbi müdahalelerin yerine geçmez. Yardımcı bir yöntemdir. Tedavilerdeki yan tesirleri azaltarak sonuçların olumlu gelişmesine katkıda bulunur. Ağrı ve stresi azaltarak pozitif bir forma girmenizi sağlar. Hiçbir zaman zarar vermez. Uygulanan insanın ihtiyaçlarına göre yarar sağlar.



REİKİ EĞİTİMİ



Reiki eğitimi öncelikle bu eğitimden geçmiş olan öğretmenler tarafından verilir. Eğitimler üç aşamalıdır.



1. aşamasında kendinize ve bir başkasına uygulamayı öğrenirsiniz. Reiki’nin detaylı tarihçesi, uygulamanın nasıl yapılacağı, standart el pozisyonları gibi bilgiler bu aşamada verilir.



2. aşamasında daha derin mental çalışmalar yapabilir ve enerjiyi uzağa aktarabilirsiniz. Burada Reiki’nin sembolleri vardır. Bu sembollerle nasıl çalışılacağı öğretilir. Bu aşama, 1. aşamadan üç ay sonra verilir.



3. aşama öğretmenlik aşamasıdır. Bu aşama uzun süren bir aşamadır. Reiki öğretmeni olabilmek için gereken koşullara uyulması gerekir. Ortalama 1-2 yıl süren bir çalışma gerektirir.





Eğitime katılmak için uzun süren meditasyon vs. gibi teknikler uygulamış olmanız ya da özel yeteneklere sahip olmanız gerekmez.



Öğretmenden öğrenciye inisiyasyon adı verilen bir teknikle bu enerjinin aktarımı yapılır ve belli bazı kanalların açılmasıyla başlatılır.



Bir kez bu aktarım yapıldıktan sonra ömrünüzün geri kalan kısmında bu enerjiyi kullanabilirsiniz.

