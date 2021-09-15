Yatay geçiş ve DGS KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak?

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DGS ve yatay geçiş öğrencileri için KYK yurt başvurusu, YURTKUR tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleşecek. YURTKUR bu sınıfta yer alan öğrenciler için daha önce duyuru gerçekleştirmişti. Peki, yatay geçiş ve DGS öğrencileri KYK başvurusunu ne zaman yapacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

YATAY GEÇİŞ VE DGS KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-2022 eğitim öğretim dönemi için 10 Eylül 2021 tarihinden sonra bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran/yaptıracak yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşecek öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin yurt başvuruları, daha sonra duyurulacak bir tarihte alınacak.