Yatay geçiş ve DGS KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak?
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Yatay geçiş ve DGS KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak?

#DGS#KYK#Seohaber
Yatay geçiş ve DGS KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak

DGS KYK yurt başvuruları, sonuçların akabinde araştırılmaya başlandı. 2 yıllık üniversite kariyerini 4 yıla tamamlamak üzere sınav sonucunu bekleyen öğrencilerle birlikte yatay geçiş sonuçları sonrası yeni üniversitelerine kayıt yaptıran öğrenciler, KYK yurdu başvurusu için hazırlıklara başlayacak. Peki, yatay geçiş ve DGS KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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DGS ve yatay geçiş öğrencileri için KYK yurt başvurusu, YURTKUR tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleşecek. YURTKUR bu sınıfta yer alan öğrenciler için daha önce duyuru gerçekleştirmişti. Peki, yatay geçiş ve DGS öğrencileri KYK başvurusunu ne zaman yapacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

YATAY GEÇİŞ VE DGS KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-2022 eğitim öğretim dönemi için 10 Eylül 2021 tarihinden sonra bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran/yaptıracak yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşecek öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin yurt başvuruları, daha sonra duyurulacak bir tarihte alınacak.

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#DGS#KYK#Seohaber