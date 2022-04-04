ZONGULDAK RAMAZAN İMSAKİYESİ: Zonguldak'da iftar bu akşam saat kaçta? 2022 Zonguldak iftar ve sahur vakitleri

Zonguldak iftar saatleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerimizde olduğu gibi imsakiye duyurusunu yaptı. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının daha da kuvvetlendiği ramazan ayında Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar yapılıyor. İşte Zonguldak sahur, imsak, iftar saatleriZonguldak iftar saatleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerimizde olduğu gibi imsakiye duyurusunu yaptı. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının daha da kuvvetlendiği ramazan ayında Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar yapılıyor. İşte Zonguldak sahur, imsak, iftar saatleri
ZONGULDAK İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?
Zonguldak iftar saati 19:27 olacak.
ZONGULDAK SAHUR SAAT KAÇTA?
Zonguldak sahur saati 04:56 olacak.
ZONGULDAK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?
Zonguldak’de bu akşam teravih namazı 20:50’da kılınacak.
ZONGULDAK 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|02.04.2022
|05:00
|19:25
|20:48*
|2
|03.04.2022
|04:58
|19:26
|20:49
|3
|04.04.2022
|04:56
|19:27
|20:50
|4
|05.04.2022
|04:54
|19:29
|20:52
|5
|06.04.2022
|04:52
|19:30
|20:53
|6
|07.04.2022
|04:50
|19:31
|20:54
|7
|08.04.2022
|04:48
|19:32
|20:56
|8
|09.04.2022
|04:46
|19:33
|20:57
|9
|10.04.2022
|04:44
|19:34
|20:59
|10
|11.04.2022
|04:42
|19:35
|21:00