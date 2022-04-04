ZONGULDAK RAMAZAN İMSAKİYESİ: Zonguldak'da iftar bu akşam saat kaçta? 2022 Zonguldak iftar ve sahur vakitleri

Haberin Devamı

Zonguldak iftar saatleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerimizde olduğu gibi imsakiye duyurusunu yaptı. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının daha da kuvvetlendiği ramazan ayında Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar yapılıyor. İşte Zonguldak sahur, imsak, iftar saatleriZonguldak iftar saatleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerimizde olduğu gibi imsakiye duyurusunu yaptı. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının daha da kuvvetlendiği ramazan ayında Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar yapılıyor. İşte Zonguldak sahur, imsak, iftar saatleri

Haberin Devamı

ZONGULDAK İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Zonguldak iftar saati 19:27 olacak.

ZONGULDAK SAHUR SAAT KAÇTA?

Zonguldak sahur saati 04:56 olacak.

ZONGULDAK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Zonguldak’de bu akşam teravih namazı 20:50’da kılınacak.

ZONGULDAK 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 05:00 19:25 20:48* 2 03.04.2022 04:58 19:26 20:49 3 04.04.2022 04:56 19:27 20:50 4 05.04.2022 04:54 19:29 20:52 5 06.04.2022 04:52 19:30 20:53 6 07.04.2022 04:50 19:31 20:54 7 08.04.2022 04:48 19:32 20:56 8 09.04.2022 04:46 19:33 20:57 9 10.04.2022 04:44 19:34 20:59 10 11.04.2022 04:42 19:35 21:00

ZONGULDAK 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN