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ZONGULDAK RAMAZAN İMSAKİYESİ: Zonguldak'da iftar bu akşam saat kaçta? 2022 Zonguldak iftar ve sahur vakitleri

#Ramazan#Zonguldak Ramazan İmsakiyesi#Zonguldak İmsak Vakti
ZONGULDAK RAMAZAN İMSAKİYESİ: Zonguldakda iftar bu akşam saat kaçta 2022 Zonguldak iftar ve sahur vakitleri

Zonguldak'da iftar ve sahur saat kaçta sorusu kentte oruç ibadetini gerçekleştiren vatandaşlarımız tarafından internette aranan konular arasında oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2022 Zonguldak Ramazan İmsakiyesi üzerinden kentlerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Zonguldak'da iftar saat kaçta açılacak ve Zonguldak iftar saati önümüzdeki günlerde hangi saatlerde devam edecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Zonguldak iftar ve sahur saatleri ve 2022 imsakiye bilgileri

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Zonguldak iftar saatleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerimizde olduğu gibi imsakiye duyurusunu yaptı. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının daha da kuvvetlendiği ramazan ayında Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar yapılıyor. İşte Zonguldak sahur, imsak, iftar saatleriZonguldak iftar saatleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerimizde olduğu gibi imsakiye duyurusunu yaptı. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının daha da kuvvetlendiği ramazan ayında Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar yapılıyor. İşte Zonguldak sahur, imsak, iftar saatleri

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ZONGULDAK İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Zonguldak iftar saati 19:27 olacak.

ZONGULDAK SAHUR SAAT KAÇTA?

Zonguldak sahur saati 04:56 olacak.

ZONGULDAK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Zonguldak’de bu akşam teravih namazı 20:50’da kılınacak.

ZONGULDAK 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202205:0019:2520:48*
203.04.202204:5819:2620:49
304.04.202204:5619:2720:50
405.04.202204:5419:2920:52
506.04.202204:5219:3020:53
607.04.202204:5019:3120:54
708.04.202204:4819:3220:56
809.04.202204:4619:3320:57
910.04.202204:4419:3420:59
1011.04.202204:4219:3521:00

ZONGULDAK 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

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