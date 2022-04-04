YOZGAT VE ÇANKIRI İFTAR SAATİ: İmsakiye 2022 Yozgat ve Çankırı iftar saat kaçta?

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Yozgat ve Çankırı iftar vakti, Diyanet'in her iki il için de yayımladığı 2022 imsakiye bilgileri üzerinden görüntülenebilecek. Yozgat iftar saatleri ve Çankırı iftar vakitleri, bölgede yaşayan ve iftar saati için hazırlık yapan vatandaşlar tarafından gün içerisinde sorgulanıyor. Peki, dün gece ikinci sahurlarını gerçekleştiren vatandaşlar için Çankırı ve Yozgat iftar saati kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan Yozgat ve Çankırı için iftar saatleri bilgileri

YOZGAT İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Yozgat'da Iftar Saati bu akşam 19:14'de

YOZGAT SAHUR SAAT KAÇTA?

Yozgat sahur vakti: 04:48

YOZGAT TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Yozgat'da bu akşam teravih namazı saat 20:35’de kılınacak.

YOZGAT İMSAKİYE 2022

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 04:51 19:12 20:32* 2 03.04.2022 04:49 19:13 20:33 3 04.04.2022 04:48 19:14 20:35 4 05.04.2022 04:46 19:15 20:36 5 06.04.2022 04:44 19:16 20:37 6 07.04.2022 04:42 19:17 20:38 7 08.04.2022 04:40 19:18 20:40 8 09.04.2022 04:38 19:19 20:41 9 10.04.2022 04:37 19:20 20:42 10 11.04.2022 04:35 19:21 20:43

ÇANKIRI İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

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Çankırı'da Iftar Saati bu akşam 19:19

ÇANKIRI SAHUR SAAT KAÇTA?

Çankırı sahur vakti: 04:51

ÇANKIRI TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Çankırı'da bu akşam teravih namazı saat 20:41’de kılınacak.

ÇANKIRI İMSAKİYE 2022