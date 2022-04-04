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YOZGAT VE ÇANKIRI İFTAR SAATİ: İmsakiye 2022 Yozgat ve Çankırı iftar saat kaçta?

#Yozgat İftar#Çankırı İftar#Ramazan
YOZGAT VE ÇANKIRI İFTAR SAATİ: İmsakiye 2022 Yozgat ve Çankırı iftar saat kaçta

Yozgat ve Çankırı iftar saati, her iki ilde ikamet eden pek çok Müslüman'ın araştırdığı konu olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Çankırı'da bugün iftar saat 19.19'da yapılacak. Yozgat'da ise iftar saati 19.14 olacak. İşte, Yozgat ve Çankırı'da iftar saat kaçta yapılacak sorusunun diğer günler için cevabı ve tam liste ile Burdur ve Isparta imsakiye bilgileri

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Yozgat ve Çankırı iftar vakti, Diyanet'in her iki il için de yayımladığı 2022 imsakiye bilgileri üzerinden görüntülenebilecek. Yozgat iftar saatleri ve Çankırı iftar vakitleri, bölgede yaşayan ve iftar saati için hazırlık yapan vatandaşlar tarafından gün içerisinde sorgulanıyor. Peki, dün gece ikinci sahurlarını gerçekleştiren vatandaşlar için Çankırı ve Yozgat iftar saati kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan Yozgat ve Çankırı için iftar saatleri bilgileri

YOZGAT İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Yozgat'da Iftar Saati bu akşam 19:14'de

YOZGAT SAHUR SAAT KAÇTA?

Yozgat sahur vakti: 04:48

YOZGAT TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Yozgat'da bu akşam teravih namazı saat 20:35’de kılınacak.

YOZGAT İMSAKİYE 2022

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202204:5119:1220:32*
203.04.202204:4919:1320:33
304.04.202204:4819:1420:35
405.04.202204:4619:1520:36
506.04.202204:4419:1620:37
607.04.202204:4219:1720:38
708.04.202204:4019:1820:40
809.04.202204:3819:1920:41
910.04.202204:3719:2020:42
1011.04.202204:3519:2120:43

ÇANKIRI İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

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Çankırı'da Iftar Saati bu akşam 19:19

ÇANKIRI SAHUR SAAT KAÇTA?

Çankırı sahur vakti: 04:51

ÇANKIRI TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Çankırı'da bu akşam teravih namazı saat 20:41’de kılınacak.

ÇANKIRI İMSAKİYE 2022 

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202204:5419:1720:39*
203.04.202204:5219:1820:40
304.04.202204:5119:1920:41
405.04.202204:4919:2020:42
506.04.202204:4719:2220:44
607.04.202204:4519:2320:45
708.04.202204:4319:2420:46
809.04.202204:4119:2520:48
910.04.202204:3919:2620:49
1011.04.202204:3719:2720:50
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