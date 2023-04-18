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Yolculukta oruç tutulur mu? Seferi iken oruç tutulur mu, nasıl tutulur? Diyanet bilgisi

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#Yolculukta Oruç Tutulur Mu#Diyanet#Seferi İken Oruç
Yolculukta oruç tutulur mu Seferi iken oruç tutulur mu, nasıl tutulur Diyanet bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 13:25

Bayram tatili için şehir dışı programı yapanlar, yolculukta oruç tutulur mu merak ediyorlar. Seferilik olarak adlandırılan bu durumun Ramazanda oruca etkisi hakkında Diyanet soruları yanıtladı. Peki, Yolculukta oruç tutulur mu? Seferi iken oruç tutulur mu, nasıl tutulur? Diyanet bilgisi haberimizde...

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Seferilik, sefer sayılabilecek mesafede kişinin yaşadığı yerden başka bir yere gitmek için yola çıkmasıdır. Oruçlu iken yolculuğu çıkmak durumunda olan vatandaşlar, bunun orucu nasıl etkilediğini merak ediyor. Peki, yolculukta oruç tutulur mu? Seferi iken oruç tutulur mu, nasıl tutulur?

yolculukta oruç tutulur mu?

Ramazan’da sefer mesafesi (en az 90 km.) bir yere gitmek için yola çıkacak olan kimse, geceden oruca niyet etmeyebilir. Fakat niyet ettikten sonra gündüzün yolculuğa çıksa bu yolculuk esnasında meşru başka bir mazereti bulunmazsa orucunu bozmamalıdır. Başlanan bir ibadetin mazeret yoksa tamamlanması gerekir. Sefer bir mazeret olduğu için, eğer orucunu seferîliği başladıktan sonra bozarsa kendisine keffâret gerekmez, sadece kaza gerekir. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 402-405). Hz. Peygamberin (s.a.s.) Mekke’nin fethi için sefere çıktığında oruçlu iken, Kadîd denilen yere varınca orucunu bozması (Buhârî, Savm, 34; Müslim, Sıyâm, 88) savaş şartlarının gereği olarak değerlendirilebilir.

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