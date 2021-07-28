Yasin Suresi şifa ve sıkıntılı zamanlarda dua olarak okunabilir mi?

En fazla bilinen ve okunan surelerden birisi de "Yasin Suresi"dir. Yasin Suresi tek başına ayrı bir fasikül olarak da bulunur.

Yasin Suresi Şifa Vve Sıkıntılı Zamanlarda Dua Olarak Okunabilir mi?

Yasin Suresi hakkında pek çok hadis bulunmaktadır. Yasin Suresi'nin kıymetini anlatan bazı hadisler şöyledir: "Her gece, Yasin Suresi'ni okuyan, bu hal üzere iken, ölen bir kişi şehit olarak ölmüş olur..." "Yasin okuyun, zira onda bereket vardır..." " Yasin Suresi'ni cuma geceleri okuyan kimse Allah'ın mağfiretine kavuşmuş şekilde sabahlar."

Yasin Suresi pek faziletli bir sure olup çokça okunması tavsiye edilmiştir. Bilhassa derdi, hasatlığı ve sıkıntısı olanların okuması ya da kendilerine okunması tavsiye edilmiştir.

Yasin Suresi okuyan kişi, korktuğu her konudan emin ve mahfuz olur.

Yasin Suresi ile garipler yardımcı bulu, dertlilere ise derman olur.

Yasin suresi, her ne sıkıntı ve sorun varsa Allah'ın izniyle yardım için okunur.

Yasin Suresi evlenmek isteyip de bir türlü evlenemeyen kimselere hayırlı evlilikler nasip olmasına vesile olacaktır.

Yasin Suresi; eğer ölüm vakti gelmemişse, her türlü hastalığa şifa olur.

Can çekmekte olan kimsenin yanında Yasin suresi okunursa, ölüm anında cennet melekleri görülür ve kişi ruhunu rahat biçimde teslim eder.

Yasin Suresi okunan kişi ölüm yatağında ise, ölüm acısından emin olur.

Okuyabileceğiniz ve Ezberleyebileceğiniz Sureler

Kadir Suresi

İnşirah Suresi

Asr Suresi

Ayetel Kürsi