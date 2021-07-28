Yasin Suresi neden Kur'an-ı Kerim'in kalbidir? Yasin-i Şerifin önemi

Yasin suresi Kuran-ı Kerimde yer alan ve meal bakımından oldukça zengin bir suredir. İçerisinde Allahu Tealanın isimleri de yer alan surede dualar da bulunmaktadır.

Yasin-i Şerif suresinin Kuran-ı Kerimin kalbi olarak bilinmesinin birçok hikmeti ve manası bulunmasının yanında alimler için insanın kalbi imanın yeri olduğu gibi Kuranın kalbinde Yasin-i Şerif'te de imanın esasları yer aldığı için bu şekilde belirtilmiştir.

Yasin Suresi Neden Kuran-ı Kerim'in Kalbidir?

​​​​​​Yasin-i Şerif suresinin ilk kelimesi olan Yasin kelimesinde ya sin ya insan anlamı verilmiştir. Bu da Allahu Tela'nın bu surede insanlara bazı konulardan özellikle daha çok ihtimam ve özen göstermelerini istediği şeklinde yorumlanmaktadır.

Yasin suresinin Kuran-ı Kerim'in kalbi denilmesinin nedeni içerisinde bulunan ayetlerin çok etkili ve düşündürücü özellikte bulunmalarından kaynaklanmaktadır. Yasin-i Şerif hadisi şeriflerde de okunması çok faziletli olduğu bildirilen bir suredir. Duaların kabulüne vesile olduğu ve her türlü açık veya gizli problemin yok olmasına ihtiyaçların karşılanmasına vesile sayıldığı bildirilmektedir.

Yasin-i Şerif'in Önemi

Yasin suresi içerisinde iman için gerekli esaslardan bahsedildiğinden dolayı oldukça mühim bir suredir. İnsan vücudunda en değerli organ kalp olarak görüldüğü ve kalbin bozulursa tüm vücudun bozulduğu gibi Kuran'ın kalbi de Yasin-i Şerif olarak bildirilmektedir. Böylelikle Yasin-i Şerif içerisinde geçen iman esasları kişinin kalbindeki kararmayı ve inanç eksikliğini gidermekte faziletli olmaktadır.

Yasin-i Şerif hastalıklara ve bela ve musibetlere karşı okunabildiği gibi ölmüşlere ve ölmek üzere olanlara okunmasının faziletli olduğu hadislerde bildirilmektedir. Yasin-i Şerif kişinin maddi ve manevi tüm istekleri için okunabileceği ve dua edebileceği surelerdendir.

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