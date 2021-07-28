Yasin Suresi ne zaman, neden ve ne için okunur?

Kuran'ın en fazla okunan Yasin Suresi'nin pek çok fazileti ve büyük kıymeti vardır.

Yasin Suresi Ne Zaman, Neden ve Ne İçin Okunur?

Kuran'ın en fazla okunan surelerinin başında Yasin Suresi gelmektedir. Yasin Suresi özellik belli zamanlarda, belli yerlerde ve belli vakitlerde okunur. Yasin Suresi'nin okunduğu yer ve mekanlar şunlardır:

Yasin Suresi hastanın yanında okunur.

Yasin Suresi kabristanda okunur.

Yasin Suresi vefat etmek üzere olan kimsenin yanında okunur.

Yasin Suresi gece vakitlerinde özellikle okunur.

Yasin Suresi'ni düzenli bir şekilde okuyan ve bu hal üzere iken ölen kimse şehit olarak ölmüş kabul edilir. Kişinin, anne babasının yahut bir kimsenin kabrinde Yasin Suresi'ni okuması ona Allah'ın mağfiret etmesine vesile olur. Rivayet edilir ki; kim ki her gece Yasin Suresi'ni okur, o kimse şehit olarak vefat eder. Yasin Suresi'ni hasta bir mümin okumaya devam ederse Allah'ın izniyle şifa bulur. Yasin Suresi'nin ölü bir kimseye okunması azabı hafifletir. Yasin Suresi'nin faziletleri pek fazladır ve okunması tavsiye edilen diğer durum ve haller şunlardır:

Allah'u Teala'nun rızasını kazanmak için geceleri Yasin Suresi'ni okumak tavsiye edilir.

Ne niyet içi okunursa, Allah'ın izniyle kişi o muradına nail olur.

Cuma geceleri Yasin Suresi'ni okuyan kişi Allah'ın mağfiretine kavuşmuş halde sabahlar.

Kuran'da öyle bir sure var ki; okuyan kimseye şefaat eder ve dinleyenin de affedilmesine sebep olur ve ahirette korktuğundan emin olur; işte bu sure Yasin Suresi'dir.

Kaynaklar: kurul.diyanet.gov.tr/cevap-ara

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