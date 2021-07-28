Yasin Suresi Nasıl Ezberlenir? Yasin Suresi Ezberleme Teknikleri

Yasin Suresi Kuran-ı Kerim'in kalbi olarak hadislerde belirtilen bir suredir. İçerisinde yer alan konular ve faziletleri bakımından üstün olan Yasin suresini ezberlemek de oldukça mühimdir.

Yasin Suresi Nasıl Ezberlenir?

Yasin suresinin veya Kuran-ı Kerim'de herhangi bir ayetin ezberlenmesi sanıldığının aksine kolay olabilmektedir. Özellikle tecvid kurallarına riayet ederek Kuran-ı Kerim'i okuyan bir kişi için ezberlemek de bu nispette kolay olmaktadır.

Yasin suresini doğru ve eksiksiz okuyarak ezberlemek mümkündür. Örneğin ayetleri sırasıyla okumak akılda kalıcılığı arttırdığı için sayfa sayfa ayırarak ezberlemek kolaylık sağlamaktadır.

Yasin Suresi Ezberleme Teknikleri

Yasin suresinin kolaylıkla ve kısa zamanda ezberlenebilmesi için bazı tekniklere yararlanmak zaman kazanmayı sağlamaktadır. Bu tekniklerden ilki Yasin suresini doğru telaffuz ederek okuyan birinin dinlenilmesidir. Bu dinleme ses kaydı şeklinde yapılarak okuyan kişinin riayet ettiği kurallara daha çabuk adapte olarak ezberleme yapılmaktadır.

Dinleme yoluyla ezberleme yapılırken aynı zamanda ezberlenecek ayetler göz ile takip edilirse hafızaya alınması daha kolay olmaktadır.

Ezberleme tekniklerinde en önemli özellik tekrar etme sayısıdır. Her kişi kendine yeterli tekrarı yaparak ezberlemeyi kolaylaştırabilmektedir.

Örneğin bir sayfa on kez tekrar edilerek ezberlenebildiği gibi bazı durumlarda bu tekrar sayısı yirmi ve daha fazlasını da bulabilmektedir.

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