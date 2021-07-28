Yasin Suresi namazda okunur mu? Yasin Suresi ayetleri namazda okunur mu

Yasin Suresi faziletleri bakımından oldukça önemli bir suredir. Kur'an-ı Kerim'in kalbi olarak nitelendirilmektedir.

Yasin Suresi Namazda Okunur mu?

Yasin suresi Kuran-ı Kerim'de yer alan hatta Kuran-ı Kerim'in kalbi olarak nitelendirilen bir sure olduğu için namazda okumak da mümkün ve zammı sure olarak en az 3 ayeti olacak şekilde okumak gerekmektedir.

Yasin Suresi Ayetleri Namazda Okunur mu?

Yasin suresi namazlarda okunduğunda zammı sure yerine geçerek okunduğundan en az üç ayetini okumak ve ayetleri sırasıyla okumak sünnete uygun olmaktadır.

Namazda okunan ayet ve surelerin gerek bir rekat içinde gerekse ikinci rekatla birlikte düşünüldüğünde Mushaftaki sıraya göre okunması sünnete uygundur. Bir sureyi veya ayeti okuduktan sonra ardından önceki bir sureyi ve ayeti okumak mekruhtur. Fakat bu namazı geçersiz kılacak bir durum değildir.

Kaynak; Diyanet (namazda sureleri Mushaftaki sıraya göre okunması hükmü)

Hadislerde ve dini kaynaklarda Yasin suresinin namazda zammı sure olarak okunabildiği ve okunurken ayet sırasına riayet etmek gerektiği belirtilmektedir. Sünnete uygun olarak ise birinci rekatta okumayı biraz uzun tutmak ve ikinci rekatta daha kısa tutmak sünnet olmaktadır.

Örneğin, farz bir namazda zammı sure okurken fatiha dan sonra Yasin suresinin anlamı bozulmayacak şekilde altı ayeti okunarak ikinci rekatta fatiha dan sonra sırasıyla Yasin suresinin dört ayeti okunabilmektedir. Üçüncü rekatta ise yine zammı sure olarak ayet sayısı uzun tutulup dördüncü rekatta kısaltılabilmektedir. Sünnete uygun olan ilk rekatta ayetleri fazla okurken ikinci rekatta daha kısa tutmak bunun yanında üç ayetten daha kısa olmamasına da özen göstermek gerekmektedir.

Namazlarda Okuyabileceğiniz Diğer Dua ve Sureler

Ettehiyyatü duası

Sübhaneke Duası

Fatiha Suresi

İnşirah Suresi

Asr Suresi

Felak Nas