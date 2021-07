Yasin Suresi, pek kıymetli bir Sure olup, müminler tarafından da birçok sebep ve saikle okunmaktadır.

Yasin Suresi Cuma Günü ya da Cenazede Okunur mu?

Yasin Suresi bilhassa Cuma gecesi, cuma günü, cenazede, hasta yanında ve kabristanda okunur. Yasin Suresi'ni okumaya cuma gecesi ve cuma günü devam etmek gerektiği tavsiye edilmektedir. Hz. Muhammed (S.A.V)'den rivayet edildiğine göre: "Her gece Yasin Suresi'ni okumaya devam edip bu hal üzereyken ölen kişi, şehit olarak ölmüş olur." "Bir kişi, anne babasının ya da birinin kabrini her cuma ziyaret eder, orada Yasin okursa, Allah ona, Yasin'in her harfi miktarınca mağfiret eder."

Yasin Suresi'nin okunacağı bazı hallerle ilgili çok sayıda hadis de bulunmaktadır. "Yasin Suresi'ni, ölümü yaklaşan hastanın yanında okunursa Allah onun can vermesini hafifletir." Hz. Peygamber'in "Üzerine Yasin suresi okunan mevtanın azabı hafifler." dediği rivayet edilir.

Bu sebeplerle Yasin Suresi cenazelerde okunur. Bunun gibi Kabristan ziyaretlerinde de Yasin Suresi okunmaya devam edilir. Yasin Suresi'nin okunduğu diğer bazı durumları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Yasin suresini okuyan ve bu Sureyi okumaya devam eden kişinin, ölüm anında melekleri göreceği rivayet edilmiştir.

Her gece yatmadan önce Yasin Suresi'ni okuyanın imanı artar.

Namaz kılmakta zorluk çeken kimse de Yasin Suresi'ni okumaya devam etmelidir. Faydasını görecektir.

Yasin Suresi, hastalar için okunacak şifa ayetlerindendir. Ölüm hariç her türlü hastalıktan kurtulmaya vesile olarak bildirilmiştir.

