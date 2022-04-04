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YALOVA İFTAR VAKTİ 2022 imsakiye bilgileri: Yalova İftar saati ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta? Diyanet bilgisi

#Yalova#Yalova İftar Saati#Yalova Sahur Saati
YALOVA İFTAR VAKTİ 2022 imsakiye bilgileri: Yalova İftar saati ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta Diyanet bilgisi

Yalova iftar vakti ve imsakiye bilgileri, bu kentte bulunan pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Yalova'da iftara ne kadar kaldı sorusu ile ibadetlerini gerçekleştirmek üzere oruç tutan kişiler, 4 Nisan 2022 tarihinde iftar saatleri hakkında bilgi edinerek sofraların başına geçecek. Ramazan 2022'in üçüncü iftarı ile oruç ibadetine başlangıç yapacak olan kent sakinleri, Yalova iftar saatleri bilgisine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye 2022 bilgilerine göre Yalova'da akşam ezanı saat kaçta okunuyor ve iftara ne kadar kaldı? İşte, Yalova iftar ve sahur vakti bilgileri

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Yalova iftar saati, 2022 Diyanet imsakiye bilgileri içerisinde kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, iftar sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Yalova iftar vakti kaç olacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı 2022 Yalova imsakiye bilgileri ve detaylı bilgiler

YALOVA İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Yalova'da İftar Saati bu akşam 19:37'de

YALOVA SAHUR SAAT KAÇTA?

Yalova sahur vakti: 05:08

YALOVA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Yalova'da bu akşam teravih namazı saat 20:59’da kılınacak.

YALOVA İMSAKİYE 2022

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202205:1219:3520:56*
203.04.202205:1019:3620:57
304.04.202205:0819:3720:59
405.04.202205:0619:3821:00
506.04.202205:0419:3921:01
607.04.202205:0219:4021:03
708.04.202205:0019:4121:04
809.04.202204:5819:4221:05
910.04.202204:5619:4321:06
1011.04.202204:5519:4421:08

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#Yalova#Yalova İftar Saati#Yalova Sahur Saati

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