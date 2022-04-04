YALOVA İFTAR VAKTİ 2022 imsakiye bilgileri: Yalova İftar saati ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta? Diyanet bilgisi

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Yalova iftar saati, 2022 Diyanet imsakiye bilgileri içerisinde kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, iftar sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Yalova iftar vakti kaç olacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı 2022 Yalova imsakiye bilgileri ve detaylı bilgiler

YALOVA İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Yalova'da İftar Saati bu akşam 19:37'de

YALOVA SAHUR SAAT KAÇTA?

Yalova sahur vakti: 05:08

YALOVA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Yalova'da bu akşam teravih namazı saat 20:59’da kılınacak.

YALOVA İMSAKİYE 2022

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 05:12 19:35 20:56* 2 03.04.2022 05:10 19:36 20:57 3 04.04.2022 05:08 19:37 20:59 4 05.04.2022 05:06 19:38 21:00 5 06.04.2022 05:04 19:39 21:01 6 07.04.2022 05:02 19:40 21:03 7 08.04.2022 05:00 19:41 21:04 8 09.04.2022 04:58 19:42 21:05 9 10.04.2022 04:56 19:43 21:06 10 11.04.2022 04:55 19:44 21:08

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