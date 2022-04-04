VAN İFTAR VAKTİ 2022: Van'da iftar vakti ve sahur saat kaçta? Van Ramazan İmsakiyesi

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, iftara ne kadar kaldı sorusunu araştırıyor. Van'da orucun kaçta başladığı ve orucun kaçta açılacağı bilgilerine Diyanet tarafından yayınlanan Van Ramazan imsakiyesi üzerinden ulaşılabiliyor. Peki Van'da iftar saati kaçta?
VAN'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Van'da 4 Nisan Pazartesi günü iftar 18:39'da yapılacak.
VAN SAHUR SAAT KAÇTA?
Van'da sahur saati 04:16 olacak.
VAN TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?
Van'da teravih namazı ise 19:57'de kılınacak.
VAN 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|2 Nisan 2022 Cumartesi
|04:20
|05:43
|12:15
|15:49
|18:37
|19:55
|3 Nisan 2022 Pazar
|04:18
|05:42
|12:15
|15:49
|18:38
|19:56
|4 Nisan 2022 Pazartesi
|04:16
|05:40
|12:15
|15:49
|18:39
|19:57
|5 Nisan 2022 Salı
|04:14
|05:39
|12:14
|15:50
|18:40
|19:59
|6 Nisan 2022 Çarşamba
|04:13
|05:37
|12:14
|15:50
|18:41
|20:00
|7 Nisan 2022 Perşembe
|04:11
|05:36
|12:14
|15:50
|18:42
|20:01
|8 Nisan 2022 Cuma
|04:09
|05:34
|12:13
|15:51
|18:43
|20:02
|9 Nisan 2022 Cumartesi
|04:07
|05:33
|12:13
|15:51
|18:44
|20:03
|10 Nisan 2022 Pazar
|04:06
|05:31
|12:13
|15:51
|18:45
|20:04
|11 Nisan 2022 Pazartesi
|04:04
|05:30
|12:13
|15:51
|18:45
|20:06