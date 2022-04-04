VAN İFTAR VAKTİ 2022: Van'da iftar vakti ve sahur saat kaçta? Van Ramazan İmsakiyesi

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Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, iftara ne kadar kaldı sorusunu araştırıyor. Van'da orucun kaçta başladığı ve orucun kaçta açılacağı bilgilerine Diyanet tarafından yayınlanan Van Ramazan imsakiyesi üzerinden ulaşılabiliyor. Peki Van'da iftar saati kaçta?

VAN'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Van'da 4 Nisan Pazartesi günü iftar 18:39'da yapılacak.

VAN SAHUR SAAT KAÇTA?

Van'da sahur saati 04:16 olacak.

VAN TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

Van'da teravih namazı ise 19:57'de kılınacak.

VAN 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 2 Nisan 2022 Cumartesi 04:20 05:43 12:15 15:49 18:37 19:55 3 Nisan 2022 Pazar 04:18 05:42 12:15 15:49 18:38 19:56 4 Nisan 2022 Pazartesi 04:16 05:40 12:15 15:49 18:39 19:57 5 Nisan 2022 Salı 04:14 05:39 12:14 15:50 18:40 19:59 6 Nisan 2022 Çarşamba 04:13 05:37 12:14 15:50 18:41 20:00 7 Nisan 2022 Perşembe 04:11 05:36 12:14 15:50 18:42 20:01 8 Nisan 2022 Cuma 04:09 05:34 12:13 15:51 18:43 20:02 9 Nisan 2022 Cumartesi 04:07 05:33 12:13 15:51 18:44 20:03 10 Nisan 2022 Pazar 04:06 05:31 12:13 15:51 18:45 20:04 11 Nisan 2022 Pazartesi 04:04 05:30 12:13 15:51 18:45 20:06

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