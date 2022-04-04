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VAN İFTAR VAKTİ 2022: Van'da iftar vakti ve sahur saat kaçta? Van Ramazan İmsakiyesi

#Ramazan#Van İftar Vakti#Ramazan İmsakiyesi
VAN İFTAR VAKTİ 2022: Vanda iftar vakti ve sahur saat kaçta Van Ramazan İmsakiyesi

Van iftar ve sahur saatleri, 2022 Diyanet imsakiye bilgileri ile paylaşıldı. Akşamı ezanı için iftar sofraları hazırlanacak ve oruçlar açılacak. Bu nedenle 4 Nisan Pazartesi günü için Van iftar vakti ve sahur saatleri de araştırılıyor. Peki Van'da iftar saat kaçta? İşte Van iftar ve sahur vakitleri ile Van Ramazan İmsakiyesi

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Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, iftara ne kadar kaldı sorusunu araştırıyor. Van'da orucun kaçta başladığı ve orucun kaçta açılacağı bilgilerine Diyanet tarafından yayınlanan Van Ramazan imsakiyesi üzerinden ulaşılabiliyor. Peki Van'da iftar saati kaçta?

VAN'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Van'da 4 Nisan Pazartesi günü iftar 18:39'da yapılacak.

VAN SAHUR SAAT KAÇTA?

Van'da sahur saati 04:16 olacak.

VAN TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

Van'da teravih namazı ise 19:57'de kılınacak.

VAN 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
2 Nisan 2022 Cumartesi04:2005:4312:1515:4918:3719:55
3 Nisan 2022 Pazar04:1805:4212:1515:4918:3819:56
4 Nisan 2022 Pazartesi04:1605:4012:1515:4918:3919:57
5 Nisan 2022 Salı04:1405:3912:1415:5018:4019:59
6 Nisan 2022 Çarşamba04:1305:3712:1415:5018:4120:00
7 Nisan 2022 Perşembe04:1105:3612:1415:5018:4220:01
8 Nisan 2022 Cuma04:0905:3412:1315:5118:4320:02
9 Nisan 2022 Cumartesi04:0705:3312:1315:5118:4420:03
10 Nisan 2022 Pazar04:0605:3112:1315:5118:4520:04
11 Nisan 2022 Pazartesi04:0405:3012:1315:5118:4520:06

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#Ramazan#Van İftar Vakti#Ramazan İmsakiyesi

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