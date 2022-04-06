Uyuyarak oruç tutulur mu? Orucu uykuya tutturmak hakkında Diyanet açıklaması

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Oruçluyken en çok yaşanan durumlardan biri de orucu uykuya tutturmak denen uzun süreli uykulardır. Bu durumda Ramazan ayının ve oruç tutmanın ehemmiyetini kaybetmesinden tereddüt edenler, uyuyarak oruç tutulur mu sorusunun yanıtını arıyorlar. İşte Diyanet'in oruçluyken uyumak hakkında verdiği yanıt...

UYKUYA ORUÇ TUTTURMAK GÜNAH MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, orucun sahih/geçerli olması için, “oruç tutmaya niyet etmiş ve orucu bozacak şeylerden kaçınmış olmak” şarttır. Gündüzleri az veya çok uyumak, orucun sıhhatine zarar vermez. Bununla birlikte orucun vereceği sıkıntılardan uzak kalmak ve onları hissetmemek kastıyla, gerekli olmadığı hâlde Ramazan günlerinde uzun süreli uyumanın, orucun hikmetiyle bağdaşmayacağı da unutulmamalıdır.