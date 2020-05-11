Üsve-İ Hasene Nedir? Üsve-İ Hasene Anlamı Ve Örnekleri

Üsve-i Hasene Kuran-ı Kerim’de Allah’ın Allah Resulü Hz. Muhammed (s.a.v.) için kullanılan bir sıfattır. Reullah (s.a.v.)’in kişiliğine dair bir özelliğini belirtmek ve vurgulamak için kullanılmıştır. Kuran-ı Kerim’de kullanılan bu sıfat ile sıfatın doğruluğu Allah tarafından tescillenmiştir.

Üsve-i Hasene Nedir?

Ahzab Suresinin 21. Ayetinde Allah “Üsve-i Hasene” kullanmıştır. Üsve-i Hasene’nin anlamı güzel örnektir. Allah Resulallah (s.a.v.)’i güzel örnek olduğu için bu yönünü vurgulamıştır. En alt kademede bulunan insandan, en üst kademede bulunan insana kadar bütün insanlık için Allah Hz. Muhammed (s.a.v.)’i örnek insan olarak tanımlamıştır. Bu Allah’ın bir mucizesidir. Öyleki asırlar önce yaşamış ölmüş olan bir insanda, cahiliye döneminin insanı da, Resulallah (s.a.v.)’den asırlar sonraki bir insan da dahil olmak üzere tüm insanlara örnek bir şahsiyettir.

Resulallah (s.a.v.)’in zirvede olan bir insan olduğu bir kez daha gözler önüne serilmektedir. Resulallah (s.a.v.)’in terbiyesinden geçmiş olan zalim, katı yürekli, kız evladını diri diri öldüren bir babanın yumuşacık kalbe sahip, gözünden yaşlar akan, pişman ve yüreği merhamet dolu bir insana dönüşüyor. Örnek bir şahsiyet olan Resulallah (s.a.v.)’i örnek alan hiçbir insanın huzuru kaçmıyor, Allah’ın rızasını kazanıyor.

Üsve-i Hasene Anlamı ve Örnekleri

Üsve-i Hasene; güzel örnek, rehber kişi, örnek olan kişi anlamına gelmektedir. Üsve-i Hasene örnekleri:

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in yol üzerinde bulunan taş, diken gibi maddeleri yol ortasından kaldırıp kenara koyması bir Üsve-i Hasenedir.

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in gördüğü kişiler için iyiliği emretmesi ve kötülükten sakındırması bir ÜSve-i Hasenedir.

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in kimseye haksızlık etmemesi ve kimsenin malına hiçbir şekilde göz dikmemesi bir Üsve-i Hasenedir.

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in kimseyi incitmemesi, şaka yolu ile bile olsa kimsenin kalbini kırmaması, kimseye kötü söz söylememesi ve kimseye kötülük etmemesi bir Üsve-i Hasenedir.

Hz. Muhammed (s.a.v)’in öfkesini yutması, affedici olması bir Üsve-i Hasenedir.