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UŞAK RAMAZAN İMSAKİYESİ: Uşak'ta iftar bu akşam saat kaçta? 2022 Uşak iftar ve sahur vakitleri

#Uşak Ramazan İmsakiyesi#Uşak'ta İftar Bu Akşam Saat Kaçta#2022 Uşak İftar Ve Sahur Vakitleri
UŞAK RAMAZAN İMSAKİYESİ: Uşakta iftar bu akşam saat kaçta 2022 Uşak iftar ve sahur vakitleri

Uşak iftar vakti, 2022 Diyanet imsakiye bilgileri paylaşıldı. Peki, oruç ibadetini idrak eden Uşak'ta yaşayan vatandaşlar için Uşak iftar vakti saat kaçta, ne zaman? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Diyanet Uşak imsakiyesi hakkında detaylı bilgiler...

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Uşak iftar ve sahur vakti, oruç tutacak vatandaşlar tarafından internette araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, birlik ve beraberliğin arttığı on bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutanlar imsak ve iftar saatlerini merak ediyorlar. Peki, Uşak'ta iftar saat kaçta? İşte, 2022 Uşak Ramazan İmsakiyesi, iftar ve sahur saati...

UŞAK'TA İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Uşak iftar saati 19:35 olacak.

UŞAK SAHUR KAÇTA?

Uşak sahur saati 06:36 olacak.

UŞAK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Uşak'ta bu akşam teravih namazı 20:54’de kılınacak.

UŞAK 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

 

Gün  Tarih       İmsak (Sahur)   Sabah    Öğle    İkindi   Akşam (İftar)   Yatsı (Teravih)
102.04.2022  05:1506:3913:1116:4519:3320:51*
203.04.2022  05:1406:3813:1116:4519:3420:53
304.04.2022  05:1206:3613:1116:4519:3520:54
405.04.2022  05:1006:3513:1016:4619:3620:55
506.04.2022  05:0806:3313:1016:4619:3720:56
607.04.2022  05:0606:3213:1016:4619:3820:57
708.04.2022  05:0506:3013:0916:4719:3920:58
809.04.2022  05:0306:2913:0916:4719:4021:00
910.04.2022  05:0106:2713:0916:4719:4121:01
1011.04.2022  04:5906:2613:0916:4819:4221:02
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