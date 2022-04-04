UŞAK RAMAZAN İMSAKİYESİ: Uşak'ta iftar bu akşam saat kaçta? 2022 Uşak iftar ve sahur vakitleri

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Uşak iftar ve sahur vakti, oruç tutacak vatandaşlar tarafından internette araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, birlik ve beraberliğin arttığı on bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutanlar imsak ve iftar saatlerini merak ediyorlar. Peki, Uşak'ta iftar saat kaçta? İşte, 2022 Uşak Ramazan İmsakiyesi, iftar ve sahur saati...

UŞAK'TA İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Uşak iftar saati 19:35 olacak.

UŞAK SAHUR KAÇTA?

Uşak sahur saati 06:36 olacak.

UŞAK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Uşak'ta bu akşam teravih namazı 20:54’de kılınacak.

UŞAK 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ