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Ramazan Özel
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 07.05.2021 - 11:52 | Son Güncelleme:

Unutarak yemek yemek orucu bozar mı? Diyanet bilgisi

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Unutarak yemek yemek orucu bozar mı? Diyanet bilgisi

Ramazan ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde bazı soruların cevabı hala oldukça merak ediliyor. Oruçlu haldeyken orucu bozan ve bozmayan durumlar en fazla araştırılan konulardan biri olan unutarak yemek orucu bozar mı sorusuna Diyanet açıklık getirdi. İşte Diyanet'in konuyla ilgili açıklamaları...

Ramazan’da en çok merak edilen konulardan biri de unutarak yemek yemenin orucu bozup bozmadığı. Konuyla ilgili olarak Diyanet İşleri'nin açıklaması ise şu şekilde...

Unutarak yemek yemek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).

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