Unutarak yemek yemek orucu bozar mı? Diyanet bilgisi

Ramazan’da en çok merak edilen konulardan biri de unutarak yemek yemenin orucu bozup bozmadığı. Konuyla ilgili olarak Diyanet İşleri'nin açıklaması ise şu şekilde...

Unutarak yemek yemek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).