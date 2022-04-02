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Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? Diyanet bilgisi

#Unutarak Yemek İçmek Orucu Bozar Mı#Ramazan#Diyanet
Unutarak yemek içmek orucu bozar mı Diyanet bilgisi

Ramazan ayının başladığı özellikle ilk günlerde, oruçlu olma alışkanlığı kazanılana kadar orucu unutma gibi durumlar söz konusu olabilir. Peki, oruçluyken unutarak yemek içmek orucu bozar mı? İşte Diyanet bilgisi ile yapılması gerekenler...

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Ramazan ayında en çok karşılaşılan sorunlardan biri de oruçluyken unutarak yemek içmek olmaktadır. Bu durumda ne yapılacağı, orucun bozulup bozulmadığına dair Diyanet kaynaklı bilgiler haberimizde...

UNUTARAK YEMEK İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu rezmi sitesinde yer alan bilgilere göre, unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.
Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).

UNUTARAK YİYEN KİŞİYE ORUÇLU OLDUĞUNUN HATIRLATILMASI GEREKİR Mİ?

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Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içen kişi, yaşlı, hasta, zayıf ve oruç tutmaya güç yetiremeyecek durumdaysa onu gören kişi oruçlu olduğunu hatırlatmamalı, aksi durumda hatırlatmalıdır (Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, 238).

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#Unutarak Yemek İçmek Orucu Bozar Mı#Ramazan#Diyanet

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