Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?
Mübarek Ramazan ayı geldi. Müslümanlar her yıl olduğu gibi bu sene de bazı soruların cevabını merak ediyor. Ramazan ayının sonlarına doğru ilerlediğimiz günlerde, oruçlu iken orucu bozan ve bozmayan durumlar da internette en fazla araştırılan konulardan biri olmaya devam ediyor. Oruca niyetliyken unutarak yemek yiyen kişiler, oruçlarının bozulup bozulmadığını Diyanet'in bilgileri doğrultusunda araştırıyor. Peki, oruçlu olduğunu unutarak bilmeden yemek içmek orucu bozar mı? İşte, o konu ile ilgili bilgiler.Onlardan biri de orucu bozan ve bozmayan durumlar. Peki, Unutarak yemek yemek orucu bozar mı?
Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.
Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).
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