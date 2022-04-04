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TUNCELİ VE BİTLİS İFTAR VAKTİ 2022: Tunceli ve Bitlis iftar ve sahur saati kaçta?

#Tunceli#Bitlis#İftar Saati
TUNCELİ VE BİTLİS İFTAR VAKTİ 2022: Tunceli ve Bitlis iftar ve sahur saati kaçta

Tunceli ve Bitlis iftar saati, her iki ilde ikamet eden pek çok Müslüman'ın araştırdığı konu olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Bitlis'te bugün iftar saat 20.02'de yapılacak. Tunceli'de ise iftar saati 18.55 olacak. İşte Tunceli ve Bitlis'te iftar saat kaçta yapılacak sorusunun diğer günler için cevabı ve tam liste ile Tunceli ve Bitlis imsakiye bilgileri

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Tunceli ve Bitlis iftar vakti, Diyanet'in her iki il için de yayımladığı 2022 imsakiye bilgileri üzerinden görüntülenebilecek. Bitlis iftar saatleri ve Tunceli iftar vakitleri, bölgede yaşayan ve iftar saatine hazırlık yapan vatandaşlar tarafından gün içerisinde sorgulanıyor. Peki, dün gece ikinci sahurlarını gerçekleştiren vatandaşlar için Tunceli ve Bitlis iftar saati kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan Tunceli ve Bitlis için iftar saatleri bilgileri

TUNCELİ İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Tunceli'de İftar Saati bu akşam 18:55'de

TUNCELİ SAHUR SAAT KAÇTA?

Tunceli sahur vakti: 04:30

TUNCELİ TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Tunceli'de bu akşam teravih namazı saat 20:14’de kılınacak.

TUNCELİ İMSAKİYE 2022

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202204:3418:5320:12*
203.04.202204:3218:5420:13
304.04.202204:3018:5520:14
405.04.202204:2818:5620:15
506.04.202204:2718:5720:16
607.04.202204:2518:5820:18
708.04.202204:2318:5920:19
809.04.202204:2118:5920:20
910.04.202204:2019:0020:21
1011.04.202204:1819:0120:23

BİTLİS İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

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Bitlis'da İftar Saati bu akşam 20:02

BİTLİS SAHUR SAAT KAÇTA?

Bitlis sahur vakti: 04:22

BİTLİS TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bitlis'da bu akşam teravih namazı saat 18:44’de kılınacak.

BİTLİS İMSAKİYE 2022 

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202204:2518:4220:00*
203.04.202204:2318:4320:01
304.04.202204:2218:4420:02
405.04.202204:2018:4520:04
506.04.202204:1818:4620:05
607.04.202204:1618:4720:06
708.04.202204:1518:4820:07
809.04.202204:1318:4920:08
910.04.202204:1118:5020:09
1011.04.202204:0918:5020:11

TÜM İLLERİN İMSAKİYE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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