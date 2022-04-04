TUNCELİ VE BİTLİS İFTAR VAKTİ 2022: Tunceli ve Bitlis iftar ve sahur saati kaçta?

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Tunceli ve Bitlis iftar vakti, Diyanet'in her iki il için de yayımladığı 2022 imsakiye bilgileri üzerinden görüntülenebilecek. Bitlis iftar saatleri ve Tunceli iftar vakitleri, bölgede yaşayan ve iftar saatine hazırlık yapan vatandaşlar tarafından gün içerisinde sorgulanıyor. Peki, dün gece ikinci sahurlarını gerçekleştiren vatandaşlar için Tunceli ve Bitlis iftar saati kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan Tunceli ve Bitlis için iftar saatleri bilgileri

TUNCELİ İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Tunceli'de İftar Saati bu akşam 18:55'de

TUNCELİ SAHUR SAAT KAÇTA?

Tunceli sahur vakti: 04:30

TUNCELİ TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Tunceli'de bu akşam teravih namazı saat 20:14’de kılınacak.

TUNCELİ İMSAKİYE 2022

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 04:34 18:53 20:12* 2 03.04.2022 04:32 18:54 20:13 3 04.04.2022 04:30 18:55 20:14 4 05.04.2022 04:28 18:56 20:15 5 06.04.2022 04:27 18:57 20:16 6 07.04.2022 04:25 18:58 20:18 7 08.04.2022 04:23 18:59 20:19 8 09.04.2022 04:21 18:59 20:20 9 10.04.2022 04:20 19:00 20:21 10 11.04.2022 04:18 19:01 20:23

BİTLİS İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

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Bitlis'da İftar Saati bu akşam 20:02

BİTLİS SAHUR SAAT KAÇTA?

Bitlis sahur vakti: 04:22

BİTLİS TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bitlis'da bu akşam teravih namazı saat 18:44’de kılınacak.

BİTLİS İMSAKİYE 2022

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 04:25 18:42 20:00* 2 03.04.2022 04:23 18:43 20:01 3 04.04.2022 04:22 18:44 20:02 4 05.04.2022 04:20 18:45 20:04 5 06.04.2022 04:18 18:46 20:05 6 07.04.2022 04:16 18:47 20:06 7 08.04.2022 04:15 18:48 20:07 8 09.04.2022 04:13 18:49 20:08 9 10.04.2022 04:11 18:50 20:09 10 11.04.2022 04:09 18:50 20:11

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