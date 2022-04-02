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Tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı, kendi tükürüğünü yutunca oruç bozulur mu?

#Tükürük Yutmak Orucu Bozar Mı#Balgam Yutmak Orucu Bozar Mı#Ramazan
Tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı, kendi tükürüğünü yutunca oruç bozulur mu

Ramazan ayına sayılı günler kala oruç tutacak Müslümanlar orucu bozan durumları araştırıyor. Orucu bozan durumlar arasında merak edilenlerden biri de tükürük ve balgam orucu bozar mı konusu oldu. Peki, oruçluyken tükürük veya balgam yutmak orucu bozar mı? İşte detaylar...

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Oruçlu iken tükürük yutma durumundan orucun bozulmayacağı genel olarak din bilginleri tarafından dile getirilmektedir. Bunun sebebini de ağzın bedenin içinden sayıldığı şeklinde ifade edenler vardır. ancak tükürüğü biriktirmenin ve yutmanın orucu tehlikeye atabileceği söylenmektedir.

TÜKÜRÜK YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet tarafından " Tükürük yutmak orucu bozar mı? Sorusu genel olarak bu durumun orucu bozmayacağı şeklinde cevaplanmaktadır. Ağız, beden içi olduğundan tükürük yutmak da insanın içindeki necasetin mideden bağırsağa geçmesi gibi doğal kabul edilir. Günlük yaşamda oruçlu iken tükürük yutmak, ağzın içinde salgılanan tükürüğün normal olarak yutulması gibi düşünülür.

Oruçlu kimsenin, art arda gelen ve yoğun olan tükürüğü yutması da sakıncalı olarak değerlendirilmemektedir. Ağzın çalkalanmasından sonra kalan ıslaklığın veya dudağı yaladıktan sonra kalan tükürüğün yutulması durumu da orucu bozmayan hallerden sayılmaktadır. Din bilginlerine göre, Ramazan ayında oruç tutan bir kimsenin ağızda bulunan tükürüğü yutması orucunu bozmamaktadır. Fakat ağızda bulunan tükürüğün biriktirilmesi kaçınılması gereken davranışlardan olarak açıklanmaktadır. Bu şekilde yutmanın orucu bozmamakla birlikte mekruh olduğu söylenmektedir.

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BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Günümüzde Diyanet İşleri Başkanlığı ve İslam alimlerinin bir çoğu tarafından aynı balgam gibi, oruçken tükürük yutmak da orucu bozmayan hallerin arasında bulunmaktadır. Ağızdan çıkan tükürüğün geri yutulması durumunda ise oruç bozulduğundan kaza yapmak gerekmektedir.

 

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