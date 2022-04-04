TRABZON RAMAZAN İMSAKİYESİ: Trabzon'da iftar bu akşam saat kaçta? 2022 Trabzon iftar ve sahur vakitleri

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Trabzon iftar saatleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerimizde olduğu gibi imsakiye duyurusunu yaptı. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının daha da kuvvetlendiği ramazan ayında Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar yapılıyor. İşte Trabzon sahur, imsak, iftar saatleri

TRABZON İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Trabzon iftar saati 19:34 olacak.

TRABZON SAHUR SAAT KAÇTA?

Trabzon sahur saati 05:03 olacak.

TRABZON TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Trabzon’de bu akşam teravih namazı 20:56’da kılınacak.

TRABZON 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 04:29 18:53 20:15* 2 03.04.2022 04:27 18:54 20:16 3 04.04.2022 04:25 18:55 20:18 4 05.04.2022 04:23 18:57 20:19 5 06.04.2022 04:21 18:58 20:20 6 07.04.2022 04:20 18:59 20:22 7 08.04.2022 04:18 19:00 20:23 8 09.04.2022 04:16 19:01 20:24 9 10.04.2022 04:14 19:02 20:26 10 11.04.2022 04:12 19:03 20:27

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