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TRABZON RAMAZAN İMSAKİYESİ: Trabzon'da iftar bu akşam saat kaçta? 2022 Trabzon iftar ve sahur vakitleri

#Ramazan#Trabzon#Trabzon İftar Saati
TRABZON RAMAZAN İMSAKİYESİ: Trabzonda iftar bu akşam saat kaçta 2022 Trabzon iftar ve sahur vakitleri

Trabzon'da iftar ve sahur saat kaçta sorusu kentte oruç ibadetini gerçekleştiren vatandaşlarımız tarafından internette aranan konular arasında oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2022 Trabzon Ramazan İmsakiyesi üzerinden kentlerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Trabzon'da iftar saat kaçta açılacak ve Trabzon iftar saati önümüzdeki günlerde hangi saatlerde devam edecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Trabzon iftar ve sahur saatleri ve 2022 imsakiye bilgileri

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Trabzon iftar saatleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerimizde olduğu gibi imsakiye duyurusunu yaptı. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının daha da kuvvetlendiği ramazan ayında Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar yapılıyor. İşte Trabzon sahur, imsak, iftar saatleri

TRABZON İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Trabzon iftar saati 19:34 olacak.

TRABZON SAHUR SAAT KAÇTA?

Trabzon sahur saati 05:03 olacak.

TRABZON TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Trabzon’de bu akşam teravih namazı 20:56’da kılınacak.

 

TRABZON 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202204:2918:5320:15*
203.04.202204:2718:5420:16
304.04.202204:2518:5520:18
405.04.202204:2318:5720:19
506.04.202204:2118:5820:20
607.04.202204:2018:5920:22
708.04.202204:1819:0020:23
809.04.202204:1619:0120:24
910.04.202204:1419:0220:26
1011.04.202204:1219:0320:27

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#Ramazan#Trabzon#Trabzon İftar Saati

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