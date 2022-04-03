Tırnak kesmek orucu bozar mı? Oruçluyken tırnak kesilir mi?

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Tırnak kesmek İslam dininin temizlik gereklilikleri arasında yer almaktadır ve orucu bozmamaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tırnak kesmenin orucu bozup bozmayacağına dair görüşü bulunmamakla beraber, tırnak kesmenin mekruh olduğu şu ifadeler yer almaktadır;

"Bazı kaynaklarda cünüplük, lohusalık ve hayız hallerinde gusletmeden saç ve tırnakları kesmenin, koltuk ve kasık temizlemenin tenzihen mekruh olduğu değerlendirilmesi yapılmıştır (el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 338). Ancak bu konuda sağlam bir delil bulunmamaktadır. Nitekim diğer bazı kaynaklarda, yapılan bu değerlendirmenin uygun olmadığı da ifade edilmiştir (Büceyrimi, Tuhfe, I, 364; Dimyati, Haşiyetü i’aneti’t-talibin, I, 137). Bu sebeple cünüp, lohusa ve hayız halinde olanların gusletmeden saç ve tırnaklarını kesmesinde; koltuk ve kasık temizliği yapmasında bir sakınca yoktur."