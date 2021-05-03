Tevhid Nedir? Tevhid İnancı Ne Demek? Tevhid İle İlgili Hadisler

Bu inanç sistemi İslam dinine göre cennet kapılarının anahtarı olarak görülmektedir. Özellikle İslam dini için en önemli olan ibadetin gönülden yapılması olmaktadır.

Tevhid Nedir?

Tevhit inancı Arapça kökenli olarak bilenen bir kelime olmaktadır. Kısaca bu inancın özü Allah’ın bir ve tek olduğuna iman etmek olmaktadır. Bu inanç doğrultusunda Allah doğmamış ve doğurulmamıştır. Ve Allahtan başka hiçbir ilah olmadığı bilinmektedir.

Tevhid İnancı Ne Demek?

Tevhit kelimesi aslında isim soylu bir kelime olmaktadır. Temelde bu kelimenin anlamı Allah’ın hiç bir ortağının olmadığı ve yeri göğü her şeyi Allahlın yarart8ığınan olan iman olmaktadır. Son yıllarda artan araştırmalar doğrultusunda birçok dinin de temelinde aslında tevhit inancı bulunmaktadır. İslam dinine göre cennete girilmesi için kalpten ve gönülden inanarak Allah’ın varlığına ve birliğine de inanmak gerekir. Müslümanlık dininde Allah tarafından gönderilen Kuranı kerimin ilk ayeti Oku olmaktadır. Bu durum aslıdan okuyarak tevhit inancına ulaşmak olarak da yorumlanmaktadır.

Tevhit İle İlgili Hadisler Nedir?

Hazreti Muhammet tarafında pek çok defa tevhit inancının üzerinde durulmuştur. Bunun nedeni İslam dininin kökenini gönülden ve rıza ile yapılan iman olmaktadır. Hazreti Muhammet tarafında söylenen tevhit inancı şu şekilde olmaktadır. İman yetmiş (veya altmış) kadar daldan ibarettir. Bunların en yükseği lâ ilâhe illallah demek, en aşağısı da insana zarar veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Utanmak da imanın dallarından biridir.” (Buhari, İman 3; Müslim, iman 58)