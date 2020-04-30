Sübhane Rabbiyel Azim Ne Demek? Kaç Defa Söylenir Ve Anlamı

Sübhane rabbiyel azim, Allah’ın (c.c) Azim esmasını anan bir tesbihattır. Bu nedenle de bu tesbihatın anlamını bilebilmek için öncelikle Azim esmasının anlamının bilinmesi gerekmektedir.

Sübhane Rabbiyel Azim Ne Demek?

Sübhane rabbiyel azim tesbihatı içerisinde yer alan Azim esnası “büyük, yüce” manası taşımaktadır. Yani bu esma ile Allah’ın mutlak büyüklüğe sahip olduğu ve hiçbir biçimde aciz kalmayacağı ifade edilmektedir. Bu kapsamda sübhane rabbiyel azim tesbihatı da “Büyük olan Allah (rabbim) her türlü kusur ve eksiklikten uzaktır” anlamına gelmektedir.

Hz. Muhammed’e gelen ilk emirlerden biri Rabbini anmasıdır. Bu kapsamda Müslümanlara dua ederken Allah’ın isimleriyle dua etmesi tavsiye edilmektedir. Sübbahne rabbiyel azim tesbihatı da Allah’ın bir esmasını içerdiği için oldukça güzel bir dua olmaktadır.

Sübhane Rabbiyel Azim Kaç Defa Söylenir ve Anlamı

Sübhane rabbiyel azim, her namazda birden fazla kez tekrar edilen bir duadır. Bu sözcüklerle Allah’ın tüm kusurlardan uzak olduğu vurgulanmakta ve O’nun esmalarından biri zikredilmektedir. Bu bağlamda sübhane rabbiyel azim ve sübhane rabbiyel ala tesbihatlarının namazın hangi bölümünde söylendiği de bazen kafa karıştırmaktadır.

Sübhane rabbiyel azim tesbihatı, namazın rüku bölümünde tekrar edilmektedir. Buna göre, namazda her rükuda 3 kez sübhane rabbiyel azim denilmektedir. Yani, 2 rekatlık bir namazda en az 6 kez sübhane rabbiyel azim duası tekrar edilmektedir. Sübhane rabbiyel ala tesbihatı ise namazın secde kısmında tekrar edilen bir tesbihattır. Bu tesbihat da tıpkı sübhane rabbiyel azim gibi en az 3 defa tekrar edilerek söylenmektedir. Ancak sübhane rabbiyel ala, namazda daha sık tekrar edilmektedir. Bu kapsamda her secdede 3 defa tekrar edildiği düşünülünce, 2 rekatlık bir namazda toplamda 12 defa sübhane rabbiyel ala tesbihatı tekrar edilmektedir.