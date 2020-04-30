Sübhane Rabbiyel Ala Ne Demek? Kaç Defa Söylenir Ve Anlamı

Sübhane rabbiyel ala Arapça kökenli bir cümledir. İslamiyet’te çok büyük yeri olan ve namaz esnasında söylenmesi gereken cümleler arasında yer alır. Bu yüzden namaz içerisinde ne zaman ve hangi anda, ayrıca kaç defa söyleneceğini dair bilgi alınmaya çalışılmaktadır.

Sübhane Rabbiyel Ala Ne Demek?

Hem Arapça olarak hem de Kur’an-ı Kerim açısından Sübhane rabbiyel ala cümlesinin önemli bir anlamı bulunmaktadır. Özellikle İslami açıdan ele alındığında Sübhane rabbiyel ala cümlesinin karşılığı olarak ‘Yüce olan rabbim her türlü noksan sıfatlardan uzaktır’ anlamına gelmektedir. Bu anlamı üzerinden en başta namaz olmak üzere ayrıca gündelik yaşam içerisinde de kullanılabilmektedir.

‘En güzel isimler Allah'ındır. O isimlerle ona dua edin’ şeklindeki ifade ile beraber her namazda ‘Sübhane rabbiyel ala’ cümlesi üzerinden Allah'ın en güzel isimleri okunur. Böylece yüce Allah'ın (c.c.) ismi şerifleri anılmış olmaktadır. Bu sebepten dolayı namaz içerisinde doğru zamanda ve doğru yerde bu cümleyi kullanmak büyük öneme sahiptir.

Kaç Defa Söylenir ve Anlamı

En çok merak edilen konular arasında Sübhane rabbiyel ala cümlesinin kaç defa söylenmesi ve ne anlama geliyor. Öncelikle konuya namaz üzerinden bakılmak gerektiğinde bunun aşamalı olarak anlatmak mümkün.

- Öncelikle ayakta namaz esnasında kısa bir süre durulur,

- Daha sonra ‘Allahü ekber’ diyerek secdeye durulur,

- Secdede iken en az 3 defa ‘Sübhane rabbiyel ala’ cümlesi kullanılır.

Bu şekilde Sübhane rabbiyel ala kelimesini namaz içerisinde kullanmak mümkün. Bu cümle en az 3 kez kullanılması ile beraber isteğe göre daha fazla da kullanılabilir. Önemli olan bir süre namaz esnasında ayakta durulduktan sonra secdeye ‘Allahü Ekber’ diyerek durmak suretiyle bu cümleyi kullanmaktır. En az 3 kez olmak zor etiyle Sübhane rabbiyel ala cümlesi kullanılabilir.