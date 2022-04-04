SİVAS RAMAZAN İMSAKİYESİ: Sivas'ta iftar saat kaçta? 2022 Sivas İmsakiyesi, iftar ve sahur saati

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, iftara ne kadar kaldı sorusunu araştırıyor. Van'da orucun kaçta başladığı ve orucun kaçta açılacağı bilgilerine Diyanet tarafından yayınlanan Sivas Ramazan Imsakiyesi üzerinden ulaşılabiliyor. Peki Sivas'ta iftar saati kaçta?
SİVAS'TA İFTAR SAAT KAÇTA?
Sivas'ta 4 Nisan Pazartesi günü iftar 19:05'te yapılacak.
SİVAS TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?
Sivas'ta teravih namazı ise 20:26'da kılınacak.
SİVAS 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|2 Nisan 2022 Cumartesi
|04:43
|06:08
|12:41
|16:14
|19:03
|20:23
|3 Nisan 2022 Pazar
|04:41
|06:07
|12:40
|16:15
|19:04
|20:24
|4 Nisan 2022 Pazartesi
|04:39
|06:05
|12:40
|16:15
|19:05
|20:26
|5 Nisan 2022 Salı
|04:37
|06:03
|12:40
|16:16
|19:06
|20:27
|6 Nisan 2022 Çarşamba
|04:35
|06:02
|12:39
|16:16
|19:07
|20:28
|7 Nisan 2022 Perşembe
|04:33
|06:00
|12:39
|16:16
|19:08
|20:29
|8 Nisan 2022 Cuma
|04:32
|05:59
|12:39
|16:17
|19:09
|20:31
|9 Nisan 2022 Cumartesi
|04:30
|05:57
|12:39
|16:17
|19:10
|20:32
|10 Nisan 2022 Pazar
|04:28
|05:56
|12:38
|16:17
|19:11
|20:33
|11 Nisan 2022 Pazartesi
|04:26
|05:54
|12:38
|16:18
|19:12
|20:34