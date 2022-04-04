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SİVAS RAMAZAN İMSAKİYESİ: Sivas'ta iftar saat kaçta? 2022 Sivas İmsakiyesi, iftar ve sahur saati

#Ramazan#Sivas İftar Vakti#Ramazan İmsakiyesi
SİVAS RAMAZAN İMSAKİYESİ: Sivasta iftar saat kaçta 2022 Sivas İmsakiyesi, iftar ve sahur saati

Sivas iftar ve sahur saatleri, 2022 Diyanet imsakiye bilgileri ile paylaşıldı. Akşamı ezanı için iftar sofraları hazırlanacak ve oruçlar açılacak. Bu nedenle 4 Nisan Pazartesi günü için Sivas iftar vakti ve sahur saatleri de araştırılıyor. Peki Sivas'ta iftar saat kaçta? İşte Sivas iftar ve sahur vakitleri ile Sivas Ramazan İmsakiyesi

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Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, iftara ne kadar kaldı sorusunu araştırıyor. Van'da orucun kaçta başladığı ve orucun kaçta açılacağı bilgilerine Diyanet tarafından yayınlanan Sivas Ramazan Imsakiyesi üzerinden ulaşılabiliyor. Peki Sivas'ta iftar saati kaçta?

SİVAS'TA İFTAR SAAT KAÇTA?

Sivas'ta 4 Nisan Pazartesi günü iftar 19:05'te yapılacak.

SİVAS TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

Sivas'ta teravih namazı ise 20:26'da kılınacak.

SİVAS 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
2 Nisan 2022 Cumartesi04:4306:0812:4116:1419:0320:23
3 Nisan 2022 Pazar04:4106:0712:4016:1519:0420:24
4 Nisan 2022 Pazartesi04:3906:0512:4016:1519:0520:26
5 Nisan 2022 Salı04:3706:0312:4016:1619:0620:27
6 Nisan 2022 Çarşamba04:3506:0212:3916:1619:0720:28
7 Nisan 2022 Perşembe04:3306:0012:3916:1619:0820:29
8 Nisan 2022 Cuma04:3205:5912:3916:1719:0920:31
9 Nisan 2022 Cumartesi04:3005:5712:3916:1719:1020:32
10 Nisan 2022 Pazar04:2805:5612:3816:1719:1120:33
11 Nisan 2022 Pazartesi04:2605:5412:3816:1819:1220:34

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#Ramazan#Sivas İftar Vakti#Ramazan İmsakiyesi

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