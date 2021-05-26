Şirk Nedir? Şirk Çeşitleri Nelerdir? Şirk Koşmak Nasıl Olur?

Nisa Suresinin 48. ayetinde, Allah'ın şirk dışında tüm günahları affedebileceği yazar. Bu ayeti tefsir eden müfessirler, İslam'da en büyük günahın şirk olduğu hükmüne varmıştır.

Şirk Nedir?

Şirk, Allah'tan başka bir varlığı daha yaratıcı kabul etmek ya da çok tanrılı dinlerden birine mensup olmak demektir. Örneğin Zerdüştlük dininde iki farklı Tanrı'ya inanılır. Bunlardan ilkinin Ehrimen'dir ve kötülüklerin tanrısı olarak bilinir. Buna göre dünyadaki açlığın, yoksulluğun, felaketlerin ve aç gözlülüğün nedeni Ehrimen'dir.

Hürmüz ise iyiliğin tanrısıdır ve dünyadaki güzel şeyleri o yaratmıştır. İslam ise ikiliği reddeder. Bu nedenle tevhid inancı dinimizde çok önemli bir yer tutar. Müslümanlara göre Allah birdir ve tektir. Onun eşi benzeri yoktur. Hiç kimsenin gücü onun sonsuz kudretiyle mukayese edilemez.

Şirk Çeşitleri Nelerdir?

1- Şirk-i Hafi:

Gizli şirk anlamına gelir. Münafıkların birçoğu Allah'ın tekliğine ve birliğine iman ettiklerini söylerler. Ancak kalpleriyle onaylamazlar. Dil ile ikrar edip kalp ile tasdik edilmeyen Allah inancı şirk-i hafi olarak nitelendirilir.

2- Şirk-i İstiklali:

Ay ve güneş gibi gök cisimlerini kendilerine Rab belleyenler, şirk-i istiklali günahını işlemiş sayılır.

3- Şirk-i Takrib:

Allah'a dua etmek için heykel ve put gibi aracıları kullanan kişilerin işlediği günaha şirk-i takrib adı verilir.

Şirk Koşmak Nasıl Olur?

Allah'tan başka bir varlığı daha yaratıcı kabul eden herkes şirk koşmuş olur. Bazı mutasavvıflar tarafından mal mülk biriktirme hırsı ve dünya sevgisi de şirk olarak yorumlanmıştır. Çünkü dünyaya ve dünya nimetlerine fazla düşkün olmak, Allah sevgisinin önüne geçer. Bu ise kişiye ibadetlerini unutturur ve imanını zayıflatır.

Kuran'ı Kerimde de şirk üstüne birçok ayet yer alıyor. Allah'a ortak koşanların cehennemin en alt katında da münafık ve müşriklerin olacağı yazılıdır.

Kaynak: İslam Ansiklopedisi