SİNOP İFTAR VAKTİ 2022: Sinop'ta iftar bu akşam saat kaçta? Sinop Ramazan imsakiyesi, iftar ve sahur saatleri

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Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, iftara ne kadar kaldı sorusunu araştırıyor. Sinop'ta orucun kaçta başladığı ve orucun kaçta açılacağı bilgilerine Diyanet tarafından yayınlanan Sinop Ramazan İmsakiyesi üzerinden ulaşılabiliyor. Peki Sinop'ta iftar saati kaçta?

SİNOP'TA İFTAR SAAT KAÇTA?

Sinop'ta 4 Nisan Pazartesi günü iftar 19:14'te yapılacak.

SİNOP SAHUR SAAT KAÇTA?

Sinop'ta sahur saati 04:41 olacak.

SİNOP TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

Sinop'ta teravih namazı ise 20:38'de kılınacak.



SİNOP 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ



Gün Tarih İmsak (Sahur) Sabah Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 04:45 06:14 12:48 16:22 19:12 20:36* 2 03.04.2022 04:43 06:12 12:48 16:23 19:13 20:37 3 04.04.2022 04:41 06:11 12:48 16:23 19:14 20:38 4 05.04.2022 04:39 06:09 12:47 16:23 19:16 20:40 5 06.04.2022 04:37 06:07 12:47 16:24 19:17 20:41 6 07.04.2022 04:35 06:06 12:47 16:24 19:18 20:42 7 08.04.2022 04:33 06:04 12:46 16:25 19:19 20:44 8 09.04.2022 04:31 06:02 12:46 16:25 19:20 20:45 9 10.04.2022 04:29 06:01 12:46 16:26 19:21 20:47 10 11.04.2022 04:27 05:59 12:46 16:26 19:22 20:48

SİNOP 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN