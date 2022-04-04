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SİNOP İFTAR VAKTİ 2022: Sinop'ta iftar bu akşam saat kaçta? Sinop Ramazan imsakiyesi, iftar ve sahur saatleri

#Ramazan#Sinop İftar Saati#Ramazan İmsakiyesi
SİNOP İFTAR VAKTİ 2022: Sinopta iftar bu akşam saat kaçta Sinop Ramazan imsakiyesi, iftar ve sahur saatleri

Sinop iftar ve sahur saatleri, 2022 Diyanet imsakiye bilgileri ile paylaşıldı. Akşam ezanı için iftar sofraları hazırlanacak ve oruçlar açılacak. Bu nedenle 4 Nisan Pazartesi günü için Sinop iftar vakti ve sahur saatleri de araştırılıyor. Peki Sinop'ta iftar saat kaçta? İşte Sinop iftar ve sahur vakitleri ile Sinop Ramazan İmsakiyesi

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Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, iftara ne kadar kaldı sorusunu araştırıyor. Sinop'ta orucun kaçta başladığı ve orucun kaçta açılacağı bilgilerine Diyanet tarafından yayınlanan Sinop Ramazan İmsakiyesi üzerinden ulaşılabiliyor. Peki Sinop'ta iftar saati kaçta?

SİNOP'TA İFTAR SAAT KAÇTA?

Sinop'ta 4 Nisan Pazartesi günü iftar 19:14'te yapılacak.

SİNOP SAHUR SAAT KAÇTA?

Sinop'ta sahur saati 04:41 olacak.

SİNOP TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

Sinop'ta teravih namazı ise 20:38'de kılınacak.

SİNOP 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Gün     Tarih             İmsak (Sahur)  Sabah  Öğle  İkindi  Akşam (İftar)  Yatsı (Teravih)
102.04.202204:4506:1412:4816:2219:1220:36*
203.04.202204:4306:1212:4816:2319:1320:37
304.04.202204:4106:1112:4816:2319:1420:38
405.04.202204:3906:0912:4716:2319:1620:40
506.04.202204:3706:0712:4716:2419:1720:41
607.04.202204:3506:0612:4716:2419:1820:42
708.04.202204:3306:0412:4616:2519:1920:44
809.04.202204:3106:0212:4616:2519:2020:45
910.04.202204:2906:0112:4616:2619:2120:47
1011.04.202204:2705:5912:4616:2619:2220:48

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#Ramazan#Sinop İftar Saati#Ramazan İmsakiyesi

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