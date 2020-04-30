Selamun Aleykum Ne Demek? Selamun Aleykum Türkçe Anlamı

Selamünaleyküm, Arapça kökenli bir sözcüktür. Dilimize Arapçadan geçmiştir. Selamünaleyküm kelimesinin anlamı ise “Allah’ın selamı üzerinize olsun” şeklindedir.

Selamun Aleykum Ne Demek?

Selamünaleyküm, selam ve aleyküm sözcüklerinden türemiş bir selamlama sözüdür. Her iki sözcükte Arapça kökenlidir. Selam, “selime” sözcüğünden geliyor. Sözlük anlamı olarak, sıkıntı ve belalardan kurtulmak demektir. Aleyküm de “üzerinize olsun” anlamını taşıyor.

İslami literatürde “es-selamünaleyküm” şeklinde söylenir. “Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun” anlamını taşır. Bu selamlaşma, Peygamber Efendimiz, döneminde başlatılmış ve sünnet olarak günümüze kadar gelmiştir. Peygamber Efendimiz, “aranızda selamlaşın ve selamı yayın” şeklinde buyurmuştur.

Selamünaleyküm, Müslümanlar arasında bir selamlaşma sözüdür. Bir ortama girerken, yolda karşılaşırken birbirlerine bu sözü söylerler. Kalıp haline gelen bu sözü değiştirmeden dünya üzerindeki bütün Müslümanlar olduğu gibi kullanıyorlar.

Selamun Aleykum Türkçe Anlamı

Selamünaleyküm, Türk Dil Kurumu sözlüğünde de yer alıyor. Kelimenin yanlış yazıldığı ve okunduğuna dikkat çeken Kurum, doğru yazılışını ve okunuşunu gösteriyor. Buna göre kelimenin doğru yazılışı “selamünaleyküm”’dür. “Selamın Aleyküm”, “ Selamun Aleykum” sözcüklerinin yanlış olduğu belirtiliyor.

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre sözcüğün anlamı "Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun" demektir. İslam fıkhında ise selamın “es-selâmü aleyküm” şeklinde yapıldığı görülüyor. Birbiriyle karşılaşan en az iki kişi arasında selamlaşmak için söyleniyor.

Bir ortama giren veya ilk gören kişi, “es-selâmü aleyküm” yani “Allah’ın selamı üzerinize olsun” der. Bu selamı alan kişi de “ve aleykümü’s-selâm” yani “Allah’ın selamı sizin de üzerinize olsun” diyerek selamlaşmayı tamamlar. İslamiyet’te selamın bu şekilde yapılması müstehaptır.

Ebû Hüreyre (ra),’den rivayet edildiğine göre; selamlaşmanın nasıl yapılacağı Hz. Adem (as) ile melekler arasında yapılarak, gösterilmiştir. Hz. Adem, meleklerin yanına giderek, “es-selâmü aleyküm” demiştir. Melekler de karşılık olarak; “es-Selâmü aleyke ve rahmetullâh” demişlerdir.

Selamlaşma, Müslümanlar arasında bir nevi dua ve iyi dilek olarak da kabul ediliyor. “es-selamu-aleyküm, rahmetullahu ve bereketuhu” demek; “Allah’ın, selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun” anlamına geliyor.