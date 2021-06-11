Sehiv secdesi nedir ve nasıl yapılır? Sehiv secdesi neden yapılır ve gereken durumlar

Sehiv secdesi, sadece farz ve vacip namazlarının sonunda yapılmaktadır. Namaz kılarken bazen dalgınlığa bağlı olarak namazda tekrarlama ve gecikme meydana gelebilir. Böyle durumlarda namazın sonunda sehiv secdesi yapılması gerekmektedir. Yapılan yanlışlığın telafisi için sehiv secdesi yapılması büyük bir öneme sahiptir. Namazdaki kusurları telafi etmek için yapılan secde olarak ifade edilmekte olan sehiv secdesi oldukça önemlidir.

Sehiv Secdesi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Sehiv secdesi, kılınan farz ve vacip namazları esnasında bir rekatta yapılan herhangi bir yanlışlığa bağlı olarak ve namazda herhangi bir gerekliliğin unutulması durumunda hatayı telefi etmek için namazın sonunda yapılmaktadır. Sehiv secdesinin yapılması vaciptir. Namaz esnasında yapılan eksiklik, fazlalık ve yanlışlıklara bağlı olarak yapılan iki secde olarak ifade edilebilir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından da namazda yapılan yanlışlıkların telafisinin sehiv secdesi ile mümkün olduğu ifade edilmiştir.

Sehiv secdesinin yapılması ise şu şekilde gerçekleştirilmektedir. Namazın son oturuşunda ettehiyyatü duası okunur. Ettehiyyatü duası okunduktan sonra sağ tarafa selam verilir. Selam verildikten sonra ise hiç ara verilmeden devam edilmesi gerekmektedir. Tekbir (Allahü Ekber) getirilerek hemen secdeye gidilir ve secde de üç defa “Sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denilir. Sonrasında tekrar tekbir getirilerek oturulur. Oturulduktan sonra tekrar “Allahü ekber” denilerek secdeye gidilir ve “Sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denilir. Sonrasında ise Allahü Ekber denilerek oturulur. Oturunca sırasıyla Ettehiyyatü, Salli- Barik ve Rabbena duaları okunur. Selam verilir ve sonlanır.

Sehiv Secdesi Neden Yapılır ve Gereken Durumlar

Sehiv secdesi, bir diğer anlamı ile unutma ve yanılma secdesi olarak da ifade edilmektedir. İhmal edilen ve unutulan kuralların aynı namaz içerisinde tekrar telafi edilmesi amacı ile sehiv secdesi yapılmaktadır. Sehiv secdesi yapılmasını gerektiren bazı durumlar vardır. Siz de bu durumlar hakkında bilgi edinerek dikkatli davranabilirsiniz.

Namaza başlarken Allahü Ekber diyerek tekbir getirmeyi unutmak sehiv secdesini gerekli hale getiren durumlardan birisidir.

Namaz kılarken yapılacak olan şeyin şaşırılarak bir süre duraklayarak beklenmesi durumunda duayı geciktirmek de sehiv secdesini gerekli hale getirir.

Kılınan namazlar 4 rekat olduğu zaman, dalgınlıkla ikinci oturuşta oturmayı unutarak 3. rekata başlanması durumunda sehiv secdesi yapmak gerekir.

Tadil-i erkan, yapılmaması durumunda da sehiv secdesi gerekmektedir.

Hangi sureye başlanacağı düşünülürken kararsız kalarak beklemek ve sureye başlayamamak sonucunda da sehiv secdesi yapılması gerekir.

Ettehiyyatü, salli ve barik dualarının okunmasının unutulması ve geciktirilmesi durumunda da sehiv secdesi yapılması gerekir.

Namaza başlarken Fatiha suresinin okunmasının geciktirilmesi durumunda da sehiv secdesi gerekli bir hale gelmektedir.

Fatiha suresi okunduktan sonra okunması gereken zammı surenin unutulması veya geciktirilmesi durumunda da sehiv secdesinin yapılması gerekmektedir.

Vitr namazında okunması gereken kunut dualarının okunmasının unutulması veya geciktirilmesi durumunda da sehiv secdesi gerekmektedir.

Rükünlerden birisini birden fazla kere tekrar etmek de sehiv secdesi yapılmasını gerektirir.

Namaz sonrasında selam verilmesi gerekirken selam vermeyi unutarak kişinin ayağa kalkması sonucunda da sehiv secdesi gerekli bir durum haline gelir.

Kaç rekat namaz kılındığına dair bir tedirginlik hissetmek ve tereddütte kalmak gibi durumlar da sehiv secdesini gerekli hale getiren durumlar arasında bulunmaktadır.

Kaynak: Diyanet, Kaynak: İslam Ansiklopedisi