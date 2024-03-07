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Seferi oruç nedir, yolculukta oruç tutulur mu? Kaç kilometre seferi sayılır?

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#Yolculukta Oruç Tutulur Mu#Diyanet#Seferi İken Oruç
Seferi oruç nedir, yolculukta oruç tutulur mu Kaç kilometre seferi sayılır
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 17:35

Seferi iken oruç tutulur mu sorusu, çeşitli sebeplerle oruç ibadetini yerine getiremeyecek olan vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Yolculuk sırasında seferi sayılmanın Ramazanda oruca etkisi hakkında Diyanet soruları yanıtladı. Peki, Yolculukta oruç tutulur mu? Seferi iken oruç tutulur mu, nasıl tutulur? Seferi kaç km ile olur? Diyanet bilgisi haberimizde...

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Seferilik, sefer sayılabilecek mesafede kişinin yaşadığı yerden başka bir yere gitmek için yola çıkmasıdır. Oruçlu iken yolculuğu çıkmak durumunda olan vatandaşlar, bunun orucu nasıl etkilediğini merak ediyor. Peki, yolculukta oruç tutulur mu? Seferi iken oruç tutulur mu, nasıl tutulur?

YOLCULUKTA ORUÇ TUTULUR MU? SEFERİ KAÇ KİLOMETREDİR?

Ramazan’da sefer mesafesi (en az 90 km.) bir yere gitmek için yola çıkacak olan kimse, geceden oruca niyet etmeyebilir. Fakat niyet ettikten sonra gündüzün yolculuğa çıksa bu yolculuk esnasında meşru başka bir mazereti bulunmazsa orucunu bozmamalıdır. Başlanan bir ibadetin mazeret yoksa tamamlanması gerekir. Sefer bir mazeret olduğu için, eğer orucunu seferîliği başladıktan sonra bozarsa kendisine keffâret gerekmez, sadece kaza gerekir. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 402-405). Hz. Peygamberin (s.a.s.) Mekke’nin fethi için sefere çıktığında oruçlu iken, Kadîd denilen yere varınca orucunu bozması (Buhârî, Savm, 34; Müslim, Sıyâm, 88) savaş şartlarının gereği olarak değerlendirilebilir.

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