Seferi iken oruç tutulur mu? Kaç km seferi olur? Diyanet bilgisi

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Seferilik, sefer sayılabilecek mesafede kişinin yaşadığı yerden başka bir yere gitmek için yola çıkmasıdır. Oruçlu iken yolculuğu çıkmak durumunda olan vatandaşlar, bunun orucu nasıl etkilediğini merak ediyor. Peki seferi iken oruç tutulur mu? Kaç km seferi olur? İşte Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması...

Seferi iken oruç tutulur mu? Kaç km seferi olur?

Ramazan’da sefer mesafesi (en az 90 km.) bir yere gitmek için yola çıkacak olan kimse, geceden oruca niyet etmeyebilir. Fakat niyet ettikten sonra gündüzün yolculuğa çıksa bu yolculuk esnasında meşru başka bir mazereti bulunmazsa orucunu bozmamalıdır. Başlanan bir ibadetin mazeret yoksa tamamlanması gerekir. Sefer bir mazeret olduğu için, eğer orucunu seferîliği başladıktan sonra bozarsa kendisine keffâret gerekmez, sadece kaza gerekir. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 402-405).



Hz. Peygamberin (s.a.s.) Mekke’nin fethi için sefere çıktığında oruçlu iken, Kadîd denilen yere varınca orucunu bozması (Buhârî, Savm, 34; Müslim, Sıyâm, 88) savaş şartlarının gereği olarak değerlendirilebilir.

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