Şefaat Nedir? Şefaat Etmek Ne Demek? Kimlerin Şefaat Etme Hakkı Vardır?

İslam'da şefaat etme hakkı olan kişiler bulunmaktadır.

Şefaat Nedir?

Şefaat Arapça kökenli bir sözcüktür. Kelime anlamı itibari ile şefaat bir kimsenin affedilmesi için önemli kişilerin Allah ile kul arasında yaptığı aracılık anlamına gelmektedir. "Şef" kelimesi çift olmak anlamına gelmektedir. Bir insanın bir diğer insana faydalı olması anlamına gelir. Bir başkasına yardım etmek bir başkasının yardım etmesi için aracılık olmak anlamı da çıkabilir.

Şefaat Etmek Ne Demek?

Şefaat etmek bir kimsenin cennete girmesi için Allah ile kul arasında ki yaptığı duadır. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) "Benim şefaat hakkım ümmetimden büyük günahlar işleyen kişileredir." buyurmuştur. Şefaat etmek demek bir kimsenin cennete girmesi için de yapılan dua olarak da bilinmektedir. Hadislerde bildirildiği üzere bir kişi nasılsa şefaat edileceğim diyerek bile bile günaha dalması ve Allah'ın emirlerinden kaçınması tam anlamı ile bir cehaletin eseridir. Bu kişiler bile bile günaha dahil olsa bile şefaat hakkı onları kurtarmayacaktır.

Kimlerin Şefaat Etme Hakkı Vardır?

Allah-u Teala'ya dua edecek kul ile arasında şefaatlik yapacak kişiler vardır. Hadis-i şeriflerde kimlerin şefaat edeceğine dair bilgi verilmiştir. Peygamber efendimiz (S.A.V) Kur-an-ı Kerim'i baştan sona kadar ezberleyen yani hafız olan kişilerin şefaat hakkı olduğunu belirtmiştir. Meleklerin de aynı şekilde şefaat etme hakkı bulunmaktadır. Meleklere şefaat izni verilmiştir. Ayet-i kerime de bildirildiği üzere melekler yalnızca Allah'ın rızasını kazanmış kimselere şefaat edecektir. Başkaları bu şefaattin dışındadır. Kıyamet günü ise üç kişi şefaat eder. Bunların ilki peygamberler diğerleri alimler ve son olarak ise şehitlerdir.

Allah yolunda ve vatan yolunda can vermiş kişilere şehit denilmektedir. Şehitlerin ise 100 kişiye şefaat etme hakkı vardır. Peygamber efendimizin şefaatine "Büyük Şefaat" anlamına gelen "Şefaat-i Uzma" denilmektedir. Peygamber efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor;

" Kur'an-ı okuyun. Kim ki Kur'an-ı Kerim'i okursa kıyamet gününde o kişiye şefaatçi olacaktır. "

Allah'ın rızasını kazanan ve Allah'ın emirlerini yerine getiren kişiler kıyamet gününde de peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in şefaatine nayil olacaktır.