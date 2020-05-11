Şecaat Nedir? Şecaat Ne Demek? Şecaat Anlamı Ve Örnekleri

Şecaat kelimesinin en fazla rastlandığı yer din kültürü ve ahlak dersidir. Buradan da anlaşıldığı gibi Şecaat kelimesi Kuran'da da geçen bir kelimedir.

Şecaat Nedir?

Şecaat kelimesi, dini içerikli kalıplarda ve cümlelerde kendisine daha fazla yer bulmaktadır. Şecaat kelimesinin sözlük anlamı ise yüreklilik, kahramanlık ve cesarettir. Aslında bu kelime kişinin taşıdığı cesareti anlatmak amacı ile kullanılır. Kişinin kalpten gelen cesareti sayesinde her türlü tehlikeye karşı korkusuzca atılması durumu şecaat kelimesi ile anlatılmaktadır.

Şecaat Ne Demek?

Bazı hadislerde de karşılaşılan “Şecaat” kelimesi, özellikle Arapça diline pek hakim olmayanlar tarafından araştırılmaktadır. Şecaat tek başına bir kelime olarak yiğitlik, cesaretlilik anlamına gelir. Bir kişinin taşıdığı ve sahip olduğu cesaret kavramı “Şecaat” kelimesi ile anlatılmaktadır.

Osmanlı Döneminde “Şecaat” kelimesi yine cesaret anlamına gelirken, vatan için canını feda eden askerler için de kullanılıyordu. Genellikle bu kelime Osmanlı’da cesur anlamına da geliyordu. Bu sebeple Osmanlı döneminde aslında hem bir halak terimi olarak hem de bir cesaret ve vasıf belirleyicisi olarak bu kelime tercih ediliyordu. Çoğunlukla da ordu mensupları için bu kelime kullanılıyordu.

Şecaat Anlamı Ve Örnekleri

Şecaat kelimesi savaşlarda genellikle kalben güzel ve cesaretli davrananlar için söylenen bir ahlak terimidir. Bu açıdan kelimenin kullanım örnekleri de genellikle kişilerin savaş sonrasındaki kahramanlıklarını sergilemek üzerinedir. Şecaat kelimesi ile alakalı cümle örnekleri şu şekildedir;

- Şecaatli bir kişi vatanı ve hak için canını feda etmekten çekinmemelidir.

Bu cümlede "Şecaatli" derken kişinin cesurluk ve cesaret örneği göstermesi vurgulanmıştır. Bu vasıfları taşıyan kişilerin korkusuzca vatanını savunmasından ve bu uğurda canını bile vermekten çekinmemesinden bahsedilmiştir.

- Şecaat bir Müslüman askerin taşıdığı en güzel rütbedir.

Bu cümlede de Müslüman askerlerin vatanları ve dini için hem korkusuz olması hem de kahramanca davranması cümlede anlatılmaya çalışılmıştır.