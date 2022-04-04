Şanlıurfa iftar vakti kaçta, akşam ezanı ne zaman? 2022 Şanlıurfa İmsakiyesi iftar ve sahur saatleri

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Bu akşam Ramazan'ın 3. gün orucuna niyetli giren vatandaşlar, iftar saati sorgulamalarına hız verdi. Şanlıurfa'da ikamet eden kişilerde, gün gün yayınlanan Ramazan İmsakiye bilgisinden şehirleri için iftar ve sahur saatlerini sorguluyor. İşte, 2022 Şanlıurfa Ramazan İmsakiyesi bilgileri...

ŞANLIURFA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Şanlıurfa'da iftar için geri sayım başladı. Şanlıurfa'da iftar saati bu akşam 18:56 olarak İmsakiyelerde yer alıyor.

SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Sahur için imsak vakti ise 04:37'de girecek.

İLK 10 GÜN ŞANLIURFA İMSAKİYESİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Sabah Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 04:41 06:03 12:34 16:07 18:55 20:11* 2 03.04.2022 04:39 06:01 12:33 16:07 18:55 20:12 3 04.04.2022 04:37 06:00 12:33 16:08 18:56 20:13 4 05.04.2022 04:36 05:58 12:33 16:08 18:57 20:14 5 06.04.2022 04:34 05:57 12:32 16:08 18:58 20:15 6 07.04.2022 04:32 05:55 12:32 16:08 18:59 20:16 7 08.04.2022 04:31 05:54 12:32 16:08 19:00 20:18 8 09.04.2022 04:29 05:52 12:32 16:09 19:01 20:19 9 10.04.2022 04:27 05:51 12:31 16:09 19:02 20:20 10 11.04.2022 04:26 05:50 12:31 16:09 19:03 20:21

2022 İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

Ramazan özel sayfamızda bulunan 2022 Ramazan İmsakiyesi ile kentinizde sahura ve iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir yaşadığınız ili seçerek 2022 yılının Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz.

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