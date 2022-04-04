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SAMSUN İFTAR VAKTİ 2022 imsakiye bilgileri: Samsun İftar saati ne zaman ve sahur saat kaçta?

#Samsun İftar#Samsun İftar Vakti#Samsun Sahur Vakti
SAMSUN İFTAR VAKTİ 2022 imsakiye bilgileri: Samsun İftar saati ne zaman ve sahur saat kaçta

Samsun'da iftara ne kadar kaldı sorusu ile ibadetlerini gerçekleştirmek üzere oruç tutan kişiler, 4 Nisan 2022 tarihinde iftar saatleri hakkında bilgi edinerek sofraların başına geçecek. Ramazan 2022'in üçüncü iftarı ile oruç ibadetine başlangıç yapacak olan kent sakinleri, Samsun iftar saatleri bilgisine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye 2022 bilgilerine göre Samsun'da akşam ezanı saat kaçta okunuyor ve iftara ne kadar kaldı? İşte, Samsun iftar ve sahur vakti bilgileri

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Samsun iftar saati, 2022 Diyanet imsakiye bilgileri içerisinde kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, iftar sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Samsun iftar vakti kaç olacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı 2022 Samsun imsakiye bilgileri ve detaylı bilgiler

SAMSUN İFTAR SAATİ

Samsun ilk iftar saati 19.09 olacak. Samsun'da teravih saati ise 20.32 olarak eda edilecek.

SAMSUN İMSAKİYE BİLGİLERİ 2022

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202204:4219:0720:29*
203.04.202204:4019:0820:31
304.04.202204:3819:0920:32
405.04.202204:3619:1020:33
506.04.202204:3419:1120:34
607.04.202204:3219:1220:36
708.04.202204:3019:1320:37
809.04.202204:2819:1420:39
910.04.202204:2619:1620:40
1011.04.202204:2419:1720:41
1112.04.202204:2319:1820:43
1213.04.202204:2119:1920:44
1314.04.202204:1919:2020:45
1415.04.202204:1719:2120:47
1516.04.202204:1519:2220:48

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SAMSUN'UN NOSTALJİK LEZZETİ 'ATOM'

Samsunluların gözde Ramazan tatlısı olan protein deposu 'atom' nostaljik lezzetiyle genç yaşlı tüm kesimlerden ilgi görüyor.

Ramazan ayında Samsunluların severek tükettiği tatlıların başında gelen ‘atom’ her köşe başında tezgahları süslüyor. Yumurta akı, şeker ve sudan yapılan atom tatlısı 'protein deposu' olarak nitelendiriliyor. İftardan sonra tatlı niyetine tüketiliyor.

Atom ustası Serkan Varol, “Şeker, yumurta beyazında yapılan Samsun’un meşhur tatlısıdır. Genelde Ramazan aylarında çıkar. Tadı da çok güzeldir. Fiyatı da küçük 75 kuruş, büyük 1,5 TL olarak satıyoruz” dedi.

Vatandaşlar ise çocukluklarında tattıkları bu lezzeti her Ramazan severek tükettiklerini, şimdiyse çocuklarına tattırmak için satın aldıklarını belirttiler.

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