SAMSUN İFTAR VAKTİ 2022 imsakiye bilgileri: Samsun İftar saati ne zaman ve sahur saat kaçta?

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Samsun iftar saati, 2022 Diyanet imsakiye bilgileri içerisinde kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, iftar sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Samsun iftar vakti kaç olacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı 2022 Samsun imsakiye bilgileri ve detaylı bilgiler



SAMSUN İFTAR SAATİ



Samsun ilk iftar saati 19.09 olacak. Samsun'da teravih saati ise 20.32 olarak eda edilecek.



SAMSUN İMSAKİYE BİLGİLERİ 2022

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 04:42 19:07 20:29* 2 03.04.2022 04:40 19:08 20:31 3 04.04.2022 04:38 19:09 20:32 4 05.04.2022 04:36 19:10 20:33 5 06.04.2022 04:34 19:11 20:34 6 07.04.2022 04:32 19:12 20:36 7 08.04.2022 04:30 19:13 20:37 8 09.04.2022 04:28 19:14 20:39 9 10.04.2022 04:26 19:16 20:40 10 11.04.2022 04:24 19:17 20:41 11 12.04.2022 04:23 19:18 20:43 12 13.04.2022 04:21 19:19 20:44 13 14.04.2022 04:19 19:20 20:45 14 15.04.2022 04:17 19:21 20:47 15 16.04.2022 04:15 19:22 20:48

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SAMSUN'UN NOSTALJİK LEZZETİ 'ATOM'

Samsunluların gözde Ramazan tatlısı olan protein deposu 'atom' nostaljik lezzetiyle genç yaşlı tüm kesimlerden ilgi görüyor.



Ramazan ayında Samsunluların severek tükettiği tatlıların başında gelen ‘atom’ her köşe başında tezgahları süslüyor. Yumurta akı, şeker ve sudan yapılan atom tatlısı 'protein deposu' olarak nitelendiriliyor. İftardan sonra tatlı niyetine tüketiliyor.



Atom ustası Serkan Varol, “Şeker, yumurta beyazında yapılan Samsun’un meşhur tatlısıdır. Genelde Ramazan aylarında çıkar. Tadı da çok güzeldir. Fiyatı da küçük 75 kuruş, büyük 1,5 TL olarak satıyoruz” dedi.



Vatandaşlar ise çocukluklarında tattıkları bu lezzeti her Ramazan severek tükettiklerini, şimdiyse çocuklarına tattırmak için satın aldıklarını belirttiler.