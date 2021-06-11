Salih amel nedir? Salih amel hakkında ayet ve hadisler

Salih amel, kısacası yararlı ve faydalı işlerin tümüdür. Helal ve meşru her türlü iş de eğer düzgün, sağlam ve dürüst yapılırsa salih amel olarak tarif edilir.

Salih Amel Nedir?

Salih amel, Allah'u Teala' ya ibadet ve insanların faydasına yapılan yararlı işlerin tümünü kapsamaktadır. Kur'an-ı Kerime'de çok fazla sayıda ayette "salih amel" kavramı iman etmekle yan yana zikredilmiştir. Yani bu vurgu salih amelin önemini belirtmektedir. İslamiyet'e göre salih amel Müslümanlara güzelliklerle dolu mutlu, huzurlu, bereketli bir hayat sunmanın yoludur. Salih amel kişiye fayda sağladığı gibi toplumsal barış, huzur ve refaha da katkı yapmaktadır.

Salih amel esasında iman ile birlikte Müslümanın hayat anlayışını belirlemektedir. Bu anlayışa göre her iş sahibi ve meslek erbabı işini temiz ve düzgün biçimde yapmalıdır ve işinin, hizmetinin hakkını vermelidir. Bu şekilde davranan Müslüman helalinden kazanmış olacaktır. İşte salih amel böylesine geniş bir çerçeve içerisinde yer almaktadır.

Salih bir Müslümanın işi, üretimi, çalışması da salih diğer bir ifade ile dürüst olmalıdır. Salih olmayan iş neticesi itibariyle karşı tarafı zarara sokacağından kul hakkının ihlalini beraberinde getirecektir. Haram ve haksız kazanç yani salih olmayan ameller ve işler kişinin tüm ibadetlerini bile olumsuz etkileyecektir.

Salih amel sadece ahiret hayatı için geçerli bir yaklaşım ya da kavram olarak düşünülmemelidir. Salih amel, Müslümanlara tek başına ahiret mutluluğu ve kazancı sağlamaz. Salih amel bu dünyada da Müslümanlara mutluluk ve güzelliklerle dolu bir hayat sunar. Hem birey olarak hep toplumsal olarak salih amel ile davranmak olumludur, istenilen toplumsal huzura ve dayanışmaya d katkı sağlayacaktır. Bu nedenle salih amel işleyen bireylerden oluşan toplumlarda da huzur ve refah seviyesi yükselecektir.

Salih Amel Hakkında Ayet ve Hadisler

Salih amel ile birlikte iman esasında bir Müslümanın hayat anlayışını belirlemektedir. Müslümanların rehberi Kuran-ı Kerim' de pek çok ayet salih amelden bahsetmektedir. "Erkek veya kadın kim mümin olarak iyi iş yaparsa elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeli ile vereceğiz." ( Nahl Suresi, Ayet 16, 97 )

"Iman edip, salih davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için Rahman gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. ( Meryem Suresi, ayet 19, 96) "Mallar ve çocuklar dünya hayatının süsüdür. Ama kalıcı salih işler ise Rabbinin katında hem mükafat yönünden hem de ümit bağlamak bakımından daha hayırlıdır." ( Kehf Suresi Ayet 18,46 )

Hz. Peygamber birçok hadisinde insanın geride bıraktığı faydalı bilgi ve kendisine dua eden salih evlat ve faydasının süregeldiği sadakaların sevabından yararlanabileceğini söylemiştir. Bu nedenle de Peygamber Hz. Muhammed "Allah bir kul hakkında hayır isterse, o hayrı işlemeye onu yetkili kılar." buyurmuştur. Bunun üzerine sahabe peygambere sormuştur:" Ya Resulallah, Allah bunu nasıl yapar ?" Resulallah'ın cevabı şöyle olmuştur: "Ölümden önce o kulu, salih amel işlemeye muvaffak kılar."

İnsanlar başkalarına yaptıkları haksızlık ya da bir kötülüğün bağışlanması için de sadece bağışlanma dileyip pişman olup tövbe ederek ve salih amel işleyerek kendilerini düzeltebilirler. Yani amel-i salih, "iyi ve güzel iş faydalı iş"tir. Salih amel "Allah'ın rızasına uygun amel" demektir.

Kaynak: İslam Ansiklopedisi