Salât-I Tefrîciyye (Nâriye) Nedir? Salat-I Tefriciye Duası Anlamı, Türkçe Ve Arapça Okunuşu

Salat-ı tefriciye halk arasında en çok bilinen dualardan biridir. Bir kişinin önemli bir işi, bir isteği olduğu zaman genellikle okunacak dua olarak salat-ı tefriciye duası tavsiye edilir. Halkın arasında 4444 kere okunacak dua olarak da bilinir. Oldukça makbul olan dualardan biridir.

Salat-ı Tefriciye (Nariye) Nedir?

Oldukça meşhur olan bir salattır. Salat-ı tefriciye ihlas ile okunmaya devam edildiği takdirde okuyan kişide istediklerinin gerçekleşmesi, hayatında oluşan sıkıntıların ortadan kalkması, başlarına gelen zorluklar, hastalık olduğunda çok fazla etkili olduğu bilinmektedir. İmam Kurtubi’nin söylediğine göre salat-ı tefriciye 100 defa ya da 41 defa okumaya devam edildiğinde kişinin zamanla sıkıntısının giderildiğini, işlerinin kolaylaştığını, içinin nurlandığını, rızkının bollaştığını, itibarının arttığını belirtmiştir. Kişi eğer isteklerinin çabuk gerçekleşmesi istiyorsa Salat-ı tefriciye duasının okunması gerekmektedir. Kurtubi önemli olan ve hayırlı olan bir işin gerçekleşmesi veya belaların def edilmesi için salat-ı tefriciye 4444 defa okunmalı demiştir. Salat-ı tefriciye okuyacak kadar vakti olamayan kişiler 41, 21, 11, 7, 5 ve 3 defa okuyabilmelidir. Okunan sayıya göre faziletleri bulunur. Özellikle günümüzde bir ameliyata girecek olan kimse ya da bir sınava girecek olan kimseler için okunmaktadır.

Her gün 11 defa okunması için imam Dinnuri; “ beş vakit kılınan namazın arkasına bir kişi 11 defa Salat-ı tefriciye okumayı sürdürürse, kişi geçim sıkıntısına düşmez Allah katında derecesi ve mertebesi yükselir “ demiştir.

Duaların belirli sayılarda okunması dualardaki etkiyi arttırdığı çeşitli kaynaklarda belirtilmiştir. Hatta birçok kaynak duaların belirli sayılarda tekrar tekrar okunmasının enerjiyi değiştirip yükselttiği ve yükselen enerji yeterli seviyeye geldiğinde duadan en çok faziletin alınabildiği belirtilmiştir. Hiçbir kimse duayı ne kadar ederse etsin kabul olunmuyor dememeli ve bu şekilde umutsuzluğa düşmemelidir. Salat-ı tefriciyede tekrar tekrar okunması gereken dualardan biridir. Tekrar edilmesine rağmen duasının kabul olmadığını gören birtakım kişiler olabilmektedir. Kimse bu konuda üzülmemelidir. Duanın kabul olmasının gerektiği zaman henüz gelmemiş olabilir veya edilen dua hayırsız sonuçlara neden olabilecektir fakat bunun yerine Allah kişiye daha hayırlı olanı vermek istiyor olabilir.

Salat-ı Tefriciye Duası Anlamı

Salat-ı tefriciye duasının anlamı şu şekildedir: “Allahım! Bizim Efendimiz Muhammed’e (sav) kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et.”

Salat-ı Tefriciye Duası Türkçe ve Arapça Okunuşu

Salat-ı Tefriciye duasının Türkçe okunuşu şu şekildedir: “Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.” Arapça ookuyamayan herkes Türkçe okunuş ile kolaylıkla bu salat-ı şerifi okuyabilir.