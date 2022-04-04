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Sakarya iftar vakti 2022: Sakarya Ramazan imsakiyesine göre iftar ve sahur saat kaçta?

#İftar#Sakarya#İmsakiye
Sakarya iftar vakti 2022: Sakarya Ramazan imsakiyesine göre iftar ve sahur saat kaçta

Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte Ramazan'a Sakarya'da giren vatandaşların internette iftar saati aramaları hız kazandı. Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da oruçlarını tutan vatandaşlar, Sakarya iftar vakitlerini kontrol etmek için 2022 Ramazan imsakiyesi aramasında bulunuyorlar. Öte yandan sahur saatine yönelik araştırmalar da iftardan sonra hız kazanacak. Peki, Sakarya'da iftar saat kaçta? Sahura saat kaçta kalkılacak?

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Bugün iftarın saat kaçta olduğunu merak eden Sakaryalılar 2022 Ramazan imsakiyesinden 4 Nisan iftar saatlerini öğrenmek istiyor. Akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte bir yandan iftar için hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da iftar saati araştırması yapan Sakaryalılar, Diyanet'in yayımladığı bilgileri sorguluyor. İşte, Sakarya Ramazan imsakiyesine göre iftar vakti bilgisi...

SAKARYA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Sakarya'da iftar için geri sayım başladı. Sakarya iftar saati bu akşam 19:32 olarak İmsakiyelerde yer alıyor.

SAKARYA'DA SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Sahur için imsak vakti ise 04:59'da girecek.

SAKARYA 10 GÜNLÜK İMKSAKİYE

GünTarihİmsak (Sahur)SabahÖğleİkindiAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202205:0706:3413:0716:4119:3020:52*
203.04.202205:0506:3213:0716:4119:3120:53
304.04.202205:0306:3113:0616:4219:3220:54
405.04.202205:0106:2913:0616:4219:3320:56
506.04.202204:5906:2713:0616:4319:3420:57
607.04.202204:5706:2613:0616:4319:3620:58
708.04.202204:5506:2413:0516:4319:3720:59
809.04.202204:5306:2313:0516:4419:3821:01
910.04.202204:5206:2113:0516:4419:3921:02
1011.04.202204:5006:1913:0516:4419:4021:03

 

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