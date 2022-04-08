Sahur yemeği ne zamana, kaça kadar yenir? Diyanet açıkladı

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Oruç tutmaya başlamadan önce yapılan sahur yemekleri bütün gün biraz da olsa tok kalmamızı sağladığı gibi dinen de önemli bir yere sahiptir. Ancak sahur yemeğinin ne zamana kadar yapılıp, ne zaman sonlandırılması gerektiği konusunda çeşitli sorgulamalar yapılır. İşte, Diyanet bilgisi ile sahur yemeği ne zamana, kaça kadar yenir sorusunun yanıtı...

SAHUR YEMEĞİ NE ZAMANA KADAR YENİR?

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.